Евгений Трушин — о том, что грозит одной из сильнейших сборных на ЧМ-2018, которая осталась без знаменитого тренера

За день до старта чемпионата мира по футболу один из главных фаворитов сборная Испании лишилась главного тренера. За подписание контракта с мадридским "Реалом" был отправлен в отставку 51-летний Хулен Лопетеги. "Шоковую терапию" применил Луис Рубиалес, 40-летний глава Федерации футбола Испании, который не простил тренеру переговоров с сильнейшим клубом Европы, после очередной победы в Лиге чемпионов неожиданно потерявшим Зинедина Зидана. Решение Рубиалеса разделило испанское болельщицкое сообщество: в голосовании на сайте популярного издания Marca "за" и "против" отставки Лопетеги отдано примерно равное число голосов. Кто-то считает предателем только тренера, другие главным виновником ситуации называют мадридский клуб. Другая половина уверена, что глава федерации поспешил — Лопетеги необходимо было дать возможность поработать на чемпионате мира. Однако сейчас никто не сможет точно ответить на вопрос, навредит ли увольнение тренера самой сборной. Потому что в истории футбола таких случаев еще не было. Такая встряска, возможно, помогла бы какой-нибудь другой команде, но не испанской, которая под руководством Лопетеги провела отличный отборочный цикл и спокойно готовилась к стартовому матчу с португальцами. Он пройдет уже в пятницу в Краснодаре.

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Хотя в двух товарищеских встречах в начале июня с соперниками из Швейцарии (1:1) и Туниса (1:0) яркой игры показано не было, "Караул!" на все Пиренеи никто не кричал. Испанцы приехали в Россию в оптимальном составе и в прекрасном настроении — сразу два мадридских клуба "Реал" и "Атлетико" выиграли еврокубки, "Барселона" же, третий "кит" местного футбола, стала чемпионом страны. Объявляя свое решение уволить Лопетеги, Рубиалес сказал, что "отрежет мясо" как можно аккуратнее, чтобы это минимально сказалось на настроении футболистов. В сборной Испании собраны игроки такого уровня, что у любого тренера главная задача — прежде всего не навредить, и Лопетеги с ней успешно справлялся. Потому его сменил не человек со стороны (которому при этом еще надо было прилететь в Россию), а спортивный директор Фернандо Йерро. В прошлом он — легенда "Реала", и в этом может заключаться главная проблема для команды.

Ни для кого не секрет, что в испанском футболе существует серьезное разделение на "мадридистов" и представителей Каталонии из "Барселоны", и наладить нормальные отношения между ними на таком крупном турнире — едва ли не главный залог успеха

Достаточно сказать, что одного лидера обороны Жерара Пике за его приверженность к идеям сепаратизма освистывают везде в стране, кроме Барселоны, тогда как его напарник Серхио Рамос — символ мадридского "Реала", за который в стране либо болеют, либо ненавидят. Но на поле они выходят вместе и составляют одну из лучших связок в европейском футболе. Лопетеги — бывший вратарь, который начинал карьеру в "Реале", но играл и за "Барселону", так что он считался в целом нейтральной фигурой. Йерро же — яркий представитель "Реала", который провел за клуб почти 450 матчей. 89 раз он сыграл за сборную Испании, однако было это в те годы, когда она больших успехов не добивалась, так что всеобщей любви он не снискал. Сможет ли Йерро объединить "Красную фурию" и болеющую за нее Испанию — вот главный вопрос. Так что если его назначение не расколет команду окончательно, то на ее турнирных перспективах экстренные тренерские перестановки сказаться не должны. В России уже поспешили обрадоваться — дескать, испанцы теперь не такой грозный соперник в возможном матче 1/8 финала, где они могут пересечься с хозяевами. Вот только российской сборной самой необходимо добраться до плей-офф. Тут уже никакие страсти "мадридского двора" не помогут.

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Испанские журналисты проведут расследование насчет того, какую роль Йерро сыграл в подписании контракта Лопетеги с "Реалом". С трудом верится, что он был не в курсе переговоров. На данный момент ситуация выглядит таким образом, что главный виновный в ней прежде всего руководство "Реала" — если не самим фактом переговоров с Лопетеги (бизнес есть бизнес), то тем, что объявило о контракте за несколько дней до чемпионата мира. И Йерро как человек, приближенный к "Реалу" (в клубе даже рассматривали его кандидатуру на пост наставника команды, хотя тренером он, по сути, и не работал), может также оказаться причастным к скандалу. Как бы ни пришлось тогда Рубиалесу снова менять тренера — уже по ходу чемпионата мира, такие прецеденты как раз были. 20 лет назад после двух поражений от сборных Дании и Франции был отправлен в отставку главный тренер сборной Саудовской Аравии бразилец Карлос Алберто Паррейра, на тот момент действующий чемпион мира, который привел свою родную команду к титулу в 1994 году. На его место на тренерской скамейке сел местный специалист, но рокировка изменить ничего не могла: команда уже лишилась шансов на выход из группы. Практика назначения тренеров специально на чемпионат мира достаточно распространена, достаточно сказать, что и в Россию приехали около десятка специалистов, которые свои команды сюда не выводили. Один из них — Хуан Пицци, главный тренер той же команды Саудовской Аравии, соперника сборной России в матче открытия в четверг. Но так чаще всего поступают в сборных, которые не входят в число фаворитов. Топ-команды за своих тренеров держатся, и кони на переправе если и меняются, то лишь в случае форс-мажора.