Лёв: делать прогнозы по сопернику сборной Германии в плей-офф ЧМ-2018 пока рано

По словам главного тренера немецкой команды, сейчас нужно сосредоточиться на играх группового этапа

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв считает, что делать прогнозы по возможному сопернику немецкой команды в плей-офф чемпионата мира пока преждевременно. Об этом он заявил журналистам.

Немецкие футболисты на чемпионате мира сыграют в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань). В 1/8 финала первая команда группы сыграет со второй из группы Е, вторая команда группы F - с первой из группы Е. В группе E выступят сборные Бразилии, Швейцарии, Сербии и Коста-Рики. "Считаю, что делать расклады и прогнозы по сопернику сборной Германии пока рано. Конечно, мы будем следить за конкурентами из группы Е, однако сейчас мы в первую очередь должны настраиваться на предстоящие игры. Если мы хотим одержать победу на чемпионате мира, то нам должно быть абсолютно неважно против кого мы будем играть", - сказал Лёв.

"Понятно, что Бразилия - фаворит параллельной группы. Сербия и Швейцария являются претендентами на второе место. Однако на групповой стадии опасно преждевременно думать, что будет на стадиях раунда плей-офф", - добавил Лёв.

Также главный тренер прокомментировал здоровье полузащитников национальной сборной Месута Озила и Сами Хедиры. "Что касается здоровья Хедиры, то во время тренировки у него появились некоторые проблемы в спине, поэтому нам пришлось его снять, но хочу заверить, что через день-два он вернется в строй. Месут Озил сегодня тренировался в общей группе, он старается и рвется на поле, однако решение по его участию в первом матче на турнире мы примем накануне вечером", - заключил Лёв.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии является действующим чемпионом мира.