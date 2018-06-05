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13 июня, 21:00
"Чемпионат мира должен вытащить все способности из сборной России"
Тренировка сборной России перед матчем со сборной Саудовской Аравии
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Известные специалисты поделились с ТАСС мнением относительно перспектив российских футболистов на домашнем чемпионате мира

Сборная России 14 июня проведет стартовый матч чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Известные специалисты Гаджи Гаджиев, Игорь Шалимов и Александр Тарханов оценили шансы российских футболистов на выход из группы. В последний раз команда сумела преодолеть групповой этап турнира на мировом первенстве 1986 года.

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В рамках группового этапа турнира россиянам также предстоит сыграть с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Российские футболисты проводили подготовку к турниру с 20 мая, начав со сбора в подмосковном Новогорске. После этого команда перебралась на сбор в австрийский Нойштифт-им-Штубайталь. В горах Австрии команда главным образом работала над функциональной подготовкой, а в самом конце мая сыграла в Инсбруке товарищеский матч со сборной Австрии, уступив со счетом 0:1. 

По возвращении россияне вновь заселились в Новогорск, где команда будет базироваться на время чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова провели заключительный матч перед чемпионатом мира со сборной Турции в Москве, сыграв с соперником вничью — 1:1.

Наивысшим достижением отечественных команд на чемпионатах мира является четвертое место сборной СССР на турнире 1966 года в Англии. 

Игорь Шалимов: "Думаю, такие задачи, как выход из группы на чемпионате мира, ни одна команда в мире не ставит и не обговаривает перед первой игрой. Основной задачей для всех команд является выиграть первый матч. Или для кого-то из команд — не проиграть, если кто-то из них выступает против фаворита. Турнирная задача для сборной России будет исходить уже от результата первой игры, исходя из которого стоит подготовиться ко второй игре, а из результата двух матчей — к третьей. В третьем матче, как может складываться ситуация в турнирной таблице, команды способны играть по результату, чтобы выйти в плей-офф. Для нашей команды такая ситуация не исключение. 

О состоянии игроков нашей сборной можно судить именно по последним двум товарищеским матчам с соперниками, примерно равными по силе с командами, которые будут играть с нами в группе в первых двух турах. Что ярко бросалось в глаза, так это прессинг, который наша сборная применила в первые 25 минут матча с австрийцами. Когда россияне не давали развивать атаки и переходить на свою половину поля. С турками также получилось забить гол, когда удалось перехватить мяч на чужой половине поля. Все это нарабатывалось, готовилось и кусками выдавалось в этих двух матчах. 

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Тренерский штаб говорил, что наша команда с первого сбора получала нагрузки. Потом эти нагрузки должны сбрасываться, а физическое состояние игроков — улучшаться. 

Волнение относительно игры нашей сборной есть по всем позициям. Если говорить про оборону, то в пять защитников играть надежней, в четыре — менее надежно. Мы не знаем, какая будет тактика: будет ли сборная садиться на свою половину поля и искать возможности в контратаках, либо постарается навязать свою игру. Думаю, что с командой Саудовской Аравии Черчесов сыграет по схеме с четырьмя защитниками (4-3-3), поэтому он и наигрывал такую схему в матче с турками и австрийцами. Схема игры со сборной Египта, думаю, будет зависеть от первого матча".

Гаджи Гаджиев: "Нельзя сказать, что уровень подготовки наших игроков выше, чем у игроков соперника. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо команда готова индивидуально и коллективно. Уметь играть и играть — это разные вещи. Будем надеяться, что в родных стенах при хорошей поддержке наших болельщиков наши смогут сыграть гораздо лучше, чем это было в последних играх. Но перед стартом нужно бы чуть поумерить критику. 

Мне понравилась реакция игроков после матча с Австрией, когда футболисты достаточно жестко оценивали свою игру и говорили о том, что не стоит ссылаться на нагрузку, которая была при подготовке. 

В отдельных играх заметна роль отдельного игрока и линий. Но результат в конечном счете зависит от суммарных действий игроков на всех позициях. Если будем ляпы допускать в обороне, то никакая качественная игра в атаке результата не принесет. Или если с двух метров будем мазать по пустым воротам в завершении атаки. А потенциал у игроков сборной в средней линии выше, чем в обороне. Хотелось бы еще, чтобы Смолов и Дзюба раскрылись по-настоящему. Не могу сказать, что эти игроки реализовали весь свой ресурс. Это как раз такой турнир, который должен вытащить из них все возможности и способности, которые они до сих пор если и показывали, то крайне редко. Думаю, ребята постараются сделать это. 

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Я думаю, в промежутке между играми с Австрией и Саудовской Аравией можно кое-что изменить. Во-первых, я уверен, что физическое состояние у наших игроков будет лучшим. Оно определяет многое, поскольку, когда ты действуешь в динамике, у тебя больше шансов реализовать свои замыслы. Надеюсь, что физическое и психологическое состояние команды будет повыше, нужно добавить уверенность в действиях, которые должны быть более спокойными и расчетливыми. Очень хотелось, чтобы в последних матчах они сыграли хорошо, тогда бы и действовали уверенней. Если посмотреть историю, то в первых матчах на многих чемпионатах мира хозяева действовали не очень хорошо.

Более точной оценка игры нашей сборной будет после первых двух матчей. Но и после них говорить о точном результате очень сложно. Мы, к сожалению, не обладаем потенциалом, как Бразилия, Германия и другие ведущие команды. Применительно к ним мы можем сказать, что эти команды могут добраться до полуфинала или финала. В нашем случае мы это не можем говорить. У нас есть шанс выйти из группы, и мы должны выходить".

Александр Тарханов: "От сборной России на турнире можно ожидать всего, чего угодно. У нас собраны хорошие футболисты. Думаю, что общий позитивный настрой должен тоже пойти на пользу. К результатам товарищеских матчей надо относиться немножко философски. Я посмотрел все матчи разных команд, которые транслировались, и тоже далеко не у всех все получалось. К сожалению, по прошедшим товарищеским матчам я пока не увидел у сборной России рисунка игры в атаке, взаимодействий. 

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Всегда важно хорошо стартовать на таком турнире, как чемпионат мира. У игроков появится уверенность в психологическом плане, если получится одержать победу на старте. Первая игра всегда тяжелая. В большей степени первые групповые матчи команды стараются играть аккуратно, и они нередко заканчиваются вничью. Но я думаю, что в четверг наши победят. Думаю, что переполненные домашние трибуны помогут сборной России и в матче открытия, и на протяжении всего турнира. Это пойдет команде на пользу. 

Я жду от российской сборной командной игры. У нас нет звезд типа Месси и Роналду, которые могут все решить сами. Остальные команды в большей степени добиваются результата за счет коллективных действий. От каждого игрока сборной России по отдельности зависит игра всей сборной. Очень многое будет определять, как сыграют Федор Смолов и Александр Головин, какое взаимодействие будет между ними в атаке. Они — сильные игроки, которые могут индивидуально решить эпизод. 

Сборная России может добиться успеха благодаря организации игры. На этом чемпионате будет очень большая конкуренция. Целая группа команд в равной степени будет претендовать на победу, примерно команд восемь. Если российская команда выйдет в 1/4 финала — это будет достаточно хорошим результатом. Пока предпосылок к этому я не вижу, но всегда есть надежда, что мы должны выстрелить".

Рустам Шарафутдинов

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