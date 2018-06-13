Перишич: условия на базе в Рощине помогут сборной Хорватии лучше подготовиться к ЧМ

Хорваты проживают в поселке Ильичево Ленинградской области

РОЩИНО /Ленинградская область/, 13 июня. /ТАСС/. Хорошая организация и условия на тренировочной базе в Рощине помогут футболистам сборной Хорватии лучше подготовиться к чемпионату мира 2018 года. Об этом на пресс- конференции заявил хорватский полузащитник Иван Перишич.

Хорваты проживают в поселке Ильичево Ленинградской области и тренируются на стадионе "Рощино-Арена" в одноименном поселении городского типа.

"Мы очень рады попасть на чемпионат мира и быть здесь, в России. Сейчас готовимся к турниру, у нас замечательные условия, все хорошо организованно, это поможет нам выступить лучше", - сказал Перишич.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Хорватии сыграет в одной группе с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на- Дону).