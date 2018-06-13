Московская школьница с синдромом Дауна примет участие в открытии ЧМ-2018 в "Лужниках"

Перед началом первого тайма она вместе с арбитром определит роли команд в первом матче мирового первенства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ученица московской школы Ангелина Макарова с синдромом Дауна примет участие в открытии чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе "Лужники". Об этом в среду сообщил ТАСС президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

"Перед началом первого тайма она в качестве сопровождающей судьи выйдет на поле с капитанами национальных сборных, чтобы вместе с арбитром определить роли команд в первом матче мирового первенства", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе Специальной олимпиады России, Макарова учится в пятом классе, активно занимается спортом, имеет второй юношеский разряд по плаванию. "Макарова является победителем и призером всероссийских и городских соревнований для людей с синдромом Дауна, а также призером Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку", - отметили в пресс-службе.

Ранее школьница стала героиней фотовыставки #ФУТБОЛВОБЛАГО, которая проходит в Международном аэропорту Шереметьево до 31 июля. Она и другие подростки с синдромом Дауна из группы по футболу стали главными героями фотовыставки вместе с игроками из сборной России и нескольких футбольных клубов, легендами футбола, тренерами и спортивными комментаторами.

Специальная Олимпиада России - общероссийская общественная благотворительная организации помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями к полноценной жизни общества.