историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
13 июня, 18:12
История выступлений сборных СССР и России на чемпионатах мира по футболу. Досье
Сборная СССР во время разминки накануне Чемпионата мира 1990 года
© Игорь Уткин/ТАСС
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
14 июня в Москве стартует 21-й чемпионат мира по футболу

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года в Москве стартует 21-й чемпионат мира по футболу. В рамках группы A сборная России проведет матчи c командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Это будет 11-е выступление отечественных футболистов на чемпионатах мира. Сборные СССР и России не участвовали в мировых первенствах в 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1974, 1978, 1998, 2006 и 2010 гг.

Чемпионат мира 1958 года

На мировых первенствах сборная СССР дебютировала в 1958 году Финальная часть турнира проводилась в Швеции, в ней принимали участие 16 сборных.

В рамках группы 4 советская команда (главный тренер - Гавриил Качалин) сыграла вничью с англичанами (1:1), обыграла австрийцев (2:0) и уступила бразильцам (0:2). В дополнительном матче СССР обыграл Англию со счетом 1:0 и вышел в плей-офф. В четвертьфинале, прошедшем на стокгольмском стадионе "Росунда", советские футболисты со счетом 0:2 уступили будущим серебряным медалистам турнира - шведам.

Чемпионат мира 1962 года

Финальная часть турнира проводилась в Чили в мае - июне 1962 года. В ней участвовали 16 сборных.

В рамках группы 1 советская команда (главный тренер - Гавриил Качалин) выиграла у югославов (2:0) и уругвайцев (2:1), а также сыграла вничью с колумбийцами (4:4). Этот результат позволил выйти в плей-офф. В четвертьфинале, состоявшемся на стадионе "Карлос Диттборн" в городе Арика, советские футболисты со счетом 1:2 уступили будущим бронзовым медалистам турнира - чилийцам.

Чемпионат мира 1966 года

Финальная часть турнира проводилась в Англии в июле 1966 года. В ней принимали участие 16 сборных.

В рамках группы 4 советская команда (главный тренер - Николай Морозов) победила сборные КНДР (3:0), Италии (1:0) и Чили (2:1). В четвертьфинале СССР со счетом 2:1 выиграл у Венгрии, но в полуфинале с аналогичным счетом уступил ФРГ. В матче за третье место, прошедшем на лондонском стадионе "Уэмбли", советская сборная со счетом 1:2 проиграла португальцам и осталась без медалей мирового первенства. Этот результат остается наивысшим достижением отечественных футболистов на чемпионатах мира.

Чемпионат мира 1970 года

Финальная часть турнира проводилась в Мексике в мае - июне 1970 года. В ней участвовали 16 сборных.

В рамках группы 1 советская команда (главный тренер - Гавриил Качалин) победила сборные Бельгии (4:1) и Сальвадора (2:0), а также сыграла вничью с мексиканцами (0:0). Этот результат позволил выйти в плей-офф. В четвертьфинале, прошедшем на стадионе "Ацтека" (Мехико), СССР со счетом 0:1 в дополнительное время уступил Уругваю.

После этого советские футболисты не смогли квалифицироваться в финальные части первенств 1974 и 1978 годов.

Чемпионат мира 1982 года

Финальная часть турнира проводилась в Испании в июне - июле 1982 года. В ней принимали участие 24 сборные.

В рамках группы 6 советская команда (главный тренер - Константин Бесков) уступила бразильцам (1:2), выиграла у новозеландцев (3:0) и сыграла вничью с шотландцами (2:2). Этот результат позволил выйти во второй раунд турнира, где СССР выиграл у Бельгии (1:0) и сыграл вничью с Польшей (0:0). Советская и польская команды имели по одной победе и одной ничьей, однако из-за лучшей разницы мячей в полуфинал прошли поляки (они победили бельгийцев со счетом 3:0).

Чемпионат мира 1986 года

Финальная часть турнира проводилась в Мексике в мае - июне 1986 года. В ней участвовали 24 сборные.

В рамках группы C советская команда (главный тренер - Валерий Лобановский) победила сборные Венгрии (6:0) и Канады (2:0), а также сыграла вничью с французами (1:1). Этот результат позволил выйти в плей-офф. В матче 1/8 финала, состоявшемся на стадионе "Камп ноу" (Леон), СССР со счетом 3:4 в дополнительное время уступил Бельгии.

Чемпионат мира 1990 года

Финальная часть турнира проводилась в Италии в июне - июле 1990 года. В ней принимали участие 24 сборные.

В рамках группы B советская команда (главный тренер - Валерий Лобановский) уступила сборным Румынии (0:2) и Аргентины (0:2), а также выиграла у Камеруна (4:0). СССР занял четвертое место в группе и не смог выйти в плей-офф.

Чемпионат мира 1994 года

Финальная часть турнира проводилась в США в июне - июле 1994 года. В ней участвовали 24 сборные.

В рамках группы B сборная России (главный тренер - Павел Садырин) уступила Бразилии (0:2) и Швеции (1:3), а также выиграла у Камеруна (6:1). Россияне заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

На турнир 1998 года россияне квалифицироваться не смогли.

Чемпионат мира 2002 года

Финальная часть турнира проводилась в Республике Корея и Японии в мае - июне 2002 года. В ней принимали участие 32 сборные.

В рамках группы H российская команда (главный тренер - Олег Романцев) выиграла у Туниса (2:0), но уступила Японии (0:1) и Бельгии (2:3). Сборная России заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Впоследствии россияне не смогли квалифицироваться на чемпионаты 2006 и 2010 годов.

Чемпионат мира 2014 года

Финальная часть турнира проводилась в Бразилии в июне - июле 2014 года. В ней участвовали 32 сборные.

В рамках группы H сборная России (главный тренер - итальянский специалист Фабио Капелло) сыграла вничью с Республикой Корея (1:1) и Алжиром (1:1), а также уступила Бельгии (0:1). Отечественные футболисты заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Чемпионат мира 2018 года

14 июня на московском стадионе "Лужники" сборная России (главный тренер - Станислав Черчесов) проведет матч с Саудовской Аравией. 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург" россияне встретятся с египтянами, а 25 июня на "Самара- Арене" - с уругвайцами. 

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Голландец Кейперс назначен главным арбитром матча ЧМ между сборными Египта и Уругвая
13 июня, 20:09
Сборная Нигерии надеется на поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018
13 июня, 19:59
Йерро: смена тренера не помешает сборной Испании бороться за победу на ЧМ-2018
13 июня, 19:46
Сборная Коста-Рики по футболу провела двухчасовую открытую тренировку в Павловске
13 июня, 19:36
Во всех городах ЧМ-2018 открылись мультимедийные пресс-центры
13 июня, 19:30
Все 32 сборные прилетели в Россию для участия в чемпионате мира по футболу
13 июня, 19:28
Сборная Южной Кореи провела тренировку в рамках ЧМ с воздушными шарами
13 июня, 19:25
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White