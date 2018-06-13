14 июня в Москве стартует 21-й чемпионат мира по футболу

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года в Москве стартует 21-й чемпионат мира по футболу. В рамках группы A сборная России проведет матчи c командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Это будет 11-е выступление отечественных футболистов на чемпионатах мира. Сборные СССР и России не участвовали в мировых первенствах в 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1974, 1978, 1998, 2006 и 2010 гг.

Чемпионат мира 1958 года

На мировых первенствах сборная СССР дебютировала в 1958 году Финальная часть турнира проводилась в Швеции, в ней принимали участие 16 сборных.

В рамках группы 4 советская команда (главный тренер - Гавриил Качалин) сыграла вничью с англичанами (1:1), обыграла австрийцев (2:0) и уступила бразильцам (0:2). В дополнительном матче СССР обыграл Англию со счетом 1:0 и вышел в плей-офф. В четвертьфинале, прошедшем на стокгольмском стадионе "Росунда", советские футболисты со счетом 0:2 уступили будущим серебряным медалистам турнира - шведам.

Чемпионат мира 1962 года

Финальная часть турнира проводилась в Чили в мае - июне 1962 года. В ней участвовали 16 сборных.

В рамках группы 1 советская команда (главный тренер - Гавриил Качалин) выиграла у югославов (2:0) и уругвайцев (2:1), а также сыграла вничью с колумбийцами (4:4). Этот результат позволил выйти в плей-офф. В четвертьфинале, состоявшемся на стадионе "Карлос Диттборн" в городе Арика, советские футболисты со счетом 1:2 уступили будущим бронзовым медалистам турнира - чилийцам.

Чемпионат мира 1966 года

Финальная часть турнира проводилась в Англии в июле 1966 года. В ней принимали участие 16 сборных.

В рамках группы 4 советская команда (главный тренер - Николай Морозов) победила сборные КНДР (3:0), Италии (1:0) и Чили (2:1). В четвертьфинале СССР со счетом 2:1 выиграл у Венгрии, но в полуфинале с аналогичным счетом уступил ФРГ. В матче за третье место, прошедшем на лондонском стадионе "Уэмбли", советская сборная со счетом 1:2 проиграла португальцам и осталась без медалей мирового первенства. Этот результат остается наивысшим достижением отечественных футболистов на чемпионатах мира.

Чемпионат мира 1970 года

Финальная часть турнира проводилась в Мексике в мае - июне 1970 года. В ней участвовали 16 сборных.

В рамках группы 1 советская команда (главный тренер - Гавриил Качалин) победила сборные Бельгии (4:1) и Сальвадора (2:0), а также сыграла вничью с мексиканцами (0:0). Этот результат позволил выйти в плей-офф. В четвертьфинале, прошедшем на стадионе "Ацтека" (Мехико), СССР со счетом 0:1 в дополнительное время уступил Уругваю.

После этого советские футболисты не смогли квалифицироваться в финальные части первенств 1974 и 1978 годов.

Чемпионат мира 1982 года

Финальная часть турнира проводилась в Испании в июне - июле 1982 года. В ней принимали участие 24 сборные.

В рамках группы 6 советская команда (главный тренер - Константин Бесков) уступила бразильцам (1:2), выиграла у новозеландцев (3:0) и сыграла вничью с шотландцами (2:2). Этот результат позволил выйти во второй раунд турнира, где СССР выиграл у Бельгии (1:0) и сыграл вничью с Польшей (0:0). Советская и польская команды имели по одной победе и одной ничьей, однако из-за лучшей разницы мячей в полуфинал прошли поляки (они победили бельгийцев со счетом 3:0).

Чемпионат мира 1986 года

Финальная часть турнира проводилась в Мексике в мае - июне 1986 года. В ней участвовали 24 сборные.

В рамках группы C советская команда (главный тренер - Валерий Лобановский) победила сборные Венгрии (6:0) и Канады (2:0), а также сыграла вничью с французами (1:1). Этот результат позволил выйти в плей-офф. В матче 1/8 финала, состоявшемся на стадионе "Камп ноу" (Леон), СССР со счетом 3:4 в дополнительное время уступил Бельгии.

Чемпионат мира 1990 года

Финальная часть турнира проводилась в Италии в июне - июле 1990 года. В ней принимали участие 24 сборные.

В рамках группы B советская команда (главный тренер - Валерий Лобановский) уступила сборным Румынии (0:2) и Аргентины (0:2), а также выиграла у Камеруна (4:0). СССР занял четвертое место в группе и не смог выйти в плей-офф.

Чемпионат мира 1994 года

Финальная часть турнира проводилась в США в июне - июле 1994 года. В ней участвовали 24 сборные.

В рамках группы B сборная России (главный тренер - Павел Садырин) уступила Бразилии (0:2) и Швеции (1:3), а также выиграла у Камеруна (6:1). Россияне заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

На турнир 1998 года россияне квалифицироваться не смогли.

Чемпионат мира 2002 года

Финальная часть турнира проводилась в Республике Корея и Японии в мае - июне 2002 года. В ней принимали участие 32 сборные.

В рамках группы H российская команда (главный тренер - Олег Романцев) выиграла у Туниса (2:0), но уступила Японии (0:1) и Бельгии (2:3). Сборная России заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Впоследствии россияне не смогли квалифицироваться на чемпионаты 2006 и 2010 годов.

Чемпионат мира 2014 года

Финальная часть турнира проводилась в Бразилии в июне - июле 2014 года. В ней участвовали 32 сборные.

В рамках группы H сборная России (главный тренер - итальянский специалист Фабио Капелло) сыграла вничью с Республикой Корея (1:1) и Алжиром (1:1), а также уступила Бельгии (0:1). Отечественные футболисты заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Чемпионат мира 2018 года

14 июня на московском стадионе "Лужники" сборная России (главный тренер - Станислав Черчесов) проведет матч с Саудовской Аравией. 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург" россияне встретятся с египтянами, а 25 июня на "Самара- Арене" - с уругвайцами.