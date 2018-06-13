"Матч ТВ": студия на Воробьевых горах объединит гостей и футболистов ЧМ-2018

Сооружение выполнено из стекла, покрытого специальной жидкокристаллической пленкой, которая регулирует прозрачность и обеспечивает комфортную работу в студии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новая высокотехнологичная студия телеканала "Матч ТВ", построенная к чемпионату мира по футболу - 2018 на Воробьевых горах, станет центром эмоций канала и объединит участников и болельщиков турнира. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала главный продюсер телеканала Наталья Билан.

Студия возведена к чемпионату мира на смотровой площадке Воробьевых гор, она представляет собой большой прозрачный футбольный мяч.

"Сооружение выполнено из стекла, покрытого специальной жидкокристаллической пленкой, которая регулирует прозрачность и обеспечивает комфортную работу в студии, - рассказала Билан. - Мы бы хотели, чтобы именно в этой студии проходили самые эмоциональные обсуждения, ведь она расположена между "Лужниками" и фан-зоной чемпионата, а значит объединит футболистов и болельщиков. Хотелось бы, чтобы на Воробьевых горах звучали эмоции этого чемпионата".

Как уточнила Билан, центральной студией "Матч ТВ" останется 27-я студия в "Останкино".