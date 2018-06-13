Сборная Бельгии по футболу прибыла в Россию на чемпионат мира

Подопечные Роберто Мартинеса будут жить в Moscow Country Club в Нахабине, а тренироваться команда будет на стадионе СК "Гучково" в Дедовске

Подопечные Роберто Мартинеса будут жить в Moscow Country Club в Нахабине, а тренироваться команда будет на стадионе СК "Гучково" в Дедовске. Там же они в четверг проведут открытую тренировку.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Бельгии прилетели в Россию на чемпионат мира.

В составе бельгийцев на турнир прибыли лучший бомбардир национальной команды Ромелу Лукаку (36 голов в 69 матчах) и рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную защитник Ян Вертонген (102 игры). На своем втором чемпионате мира за бельгийцев сыграет и бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

В отборочном турнире в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Бельгии финишировала на первом месте с 28 очками. Подопечные Мартинеса одержали девять побед, один раз сыграв вничью. Бельгийцы при подготовке к турниру в России провели три товарищеских матча, обыграв команды Египта (3:0) и Коста-Рики (4:1), а также сыграв вничью с португальцами (0:0).

Наивысшим достижением бельгийцев на чемпионатах мира является четвертое место в 1986 году, причем на своем пути они обыграли в 1/8 финала в дополнительное время сборную СССР (4:3). На последнем чемпионате мира в Бразилии сборная Бельгии дошла до 1/4 финала, обыграв на групповом этапе российскую команду под руководством Фабио Капелло (1:0). В своей истории бельгийцы становились олимпийским чемпионами 1920 года, также они становились серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами чемпионатов Европы.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Бельгии занимает третье место. На групповом этапе бельгийцы сыграют в группе G с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англией (28 июня, Калининград).