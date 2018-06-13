Открытая тренировка сборной Коста-Рики по футболу в Павловске собрала более 300 зрителей

Команда тренируется в полном составе, за исключением нападающего Брайана Руиса, который с забинтованным коленом совершает пробежку вокруг поля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня./ТАСС/. Открытая тренировка футбольной сборной Коста-Рики собрала более 300 человек - зрителей и журналистов. Об этом передает корреспондент ТАСС с тренировочной базы "Олимпиец" в городе Павловск, который административно входит в состав Санкт-Петербурга.

Команда тренируется в полном составе, за исключением нападающего Брайана Руиса, который с забинтованным коленом совершает пробежку вокруг поля. Как пояснил ТАСС представитель команды, это часть тренировочного процесса футболиста, он выразил уверенность, что Руис выступит на турнире.

Футболисты и тренерский штаб сборной Коста-Рики прилетели в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира 12 июня. Команда под руководством главного тренера Оскара Рамиреса разместилась на базе "Олимпиец" в городе Павловске.

На чемпионате мира сборная Коста-Рики сыграет в группе Е с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.