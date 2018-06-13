Тур для инвалидов-колясочников организуют в Калининграде во время ЧМ-2018

Многие туристические объекты - музеи, рестораны, отели - адаптированы для посещения маломобильными туристами, уточнил министр культуры и туризма области Андрей Ермак

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Единственный в России гид-колясочник Светлана Нигматуллина организует тур для инвалидов в Калининград во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

"Единственный в России на сегодняшний момент гид-колясочник Светлана Нигматуллина везет маломобильных людей в Калининградскую область. И они будут посещать, если я не ошибаюсь, матч Сербия - Швейцария, у них есть билеты на этот матч, и они естественно будут путешествовать по Калининградской области", - сказал Ермак, добавив, что гости смогут оценить усилия региона по формированию доступной среды.

Все участники группы - инвалиды-колясочники, то есть туристы, "которые требуют определенного отношения, определенного ухода, определенной инфраструктуры", отметил министр, подчеркнув, что регион готов встретить таких гостей. Он уточнил, что на побережье Балтийского моря работают специализированные пляжи, где развернута инфраструктура для инвалидов, включая наличие колясок для купания. Многие туристические объекты - музеи, рестораны, отели - адаптированы для посещения маломобильными туристами.

Кроме того, группа Светланы Нигматуллиной совершит прогулку на яхте по Калининградском заливу. Для поездок по области будет использоваться специализированный туристический автобус. "Это станет хорошим поводом, чтобы рассказать, что Калининград готов принимать такие группы не только в рамках чемпионата мира по футболу, но и после чемпионата мира", - отметил Ермак.

Светлана Нигматуллина вынуждена передвигаться в инвалидной коляске из-за прогрессировавшего заболевания мышц. Всю свою деятельность она посвятила улучшению жизни людей с ограничениями по здоровью, руководит Центром развития социальных и образовательных проектов "Аура". Один из ее проектов "Шаги навстречу" направлен на обучение работников сферы услуг общению с людьми с инвалидностью, правильному использованию оборудования, обеспечивающего доступную среду.

Нигматуллина закончила курс гидов-экскурсоводов на базе Балтийского федерального университета имени Канта и является дипломированным специалистом в этой области. Одно из самых значительных ее достижений - совместная работа с компанией "Аэрофлот", в результате которой компания изменила правила для перевозки инвалидов.