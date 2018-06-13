Лёв: увольнение Лопетеги не повлияет на уровень подготовки сборной Испании по футболу

Фернандо Йерро заменит Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании на время проведения чемпионата мира в России

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Увольнение главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги не повлияет на уровень подготовки команды к матчам чемпионата мира по футболу. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Лопетеги. Позднее пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF) сообщила, что тренер покинет сборную Испании после ЧМ-2018, однако на пресс-конференции в среду было объявлено о немедленном расторжении контракта с 51-летним специалистом за день до старта турнира в России.

"Увольнение Лопетеги стало для меня огромной неожиданностью. Не знаю всех причин, но сама по себе такая ситуация за день до начала чемпионата мира - это серьезный шок, ведь это может повлечь за собой дестабилизацию внутри испанской команды. При этом нужно помнить о том, что Испания - это сыгранная команда, которая придерживается философии, существующей уже много лет, поэтому, думаю, что увольнение не повлияет на подготовку команды к матчам чемпионата мира", - сказал Лёв.

Фернандо Йерро заменит Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании на время проведения чемпионата мира в России.

"Что касается Йерро, который возглавит команду, то, думаю, что у него все получится. Он помогал в "Реале", когда там играли Сами Хедира и Месут Озил. Поэтому еще раз повторюсь, что смена тренера не скажется на классе команды", - добавил Лёв.

Испанцы проведут первый матч на групповом этапе чемпионата мира 15 июня против сборной Португалии в Сочи. Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.