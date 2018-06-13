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13 июня, 17:13
Сборная Южной Кореи удовлетворена тренировочной базой ЧМ-2018 в Ломоносове
Футболисты сборной Южной Кореи на тренировке
© Анна Артемова/ТАСС
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В среду на тренировочной базе "Спартак" состоится открытая тренировка команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Южной Кореи полностью удовлетворены тренировочной базой "Спартак" в городе Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга, на которой будут тренироваться игроки команды во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён.

"Мы были здесь три раза, поле мы проверили дважды, сейчас оно в очень хорошем состоянии. Погода отличная, все условия, которые созданы для команды, прекрасные. Состав команды и тактику я не раскрою, потому что первый матч очень важен для нас", - сказал он.

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В среду на тренировочной базе "Спартак" состоится открытая тренировка сборной Южной Кореи.

Команда Южной Кореи во время турнира будет жить в Санкт-Петербурге в отеле "Новый Петергоф", тренировки футболисты будут проводить на стадионе "Спартак" в городе Ломоносове.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань). Лучшим достижением команды на мировых первенствах является четвертое место на турнире в Южной Корее и Японии в 2002 году, тогда хозяева выступали под руководством голландца Гуса Хиддинка. Также команда Южной Кореи дважды становилась обладателем Кубка Азии (1956, 1960).

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Южная Кореи занимает 57-е место. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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