Сборная Южной Кореи удовлетворена тренировочной базой ЧМ-2018 в Ломоносове

В среду на тренировочной базе "Спартак" состоится открытая тренировка команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Южной Кореи полностью удовлетворены тренировочной базой "Спартак" в городе Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга, на которой будут тренироваться игроки команды во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён.

"Мы были здесь три раза, поле мы проверили дважды, сейчас оно в очень хорошем состоянии. Погода отличная, все условия, которые созданы для команды, прекрасные. Состав команды и тактику я не раскрою, потому что первый матч очень важен для нас", - сказал он.