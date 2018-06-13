С помощью сервиса можно узнать, что думают футболисты о тренировках, о России, а также посмотреть фотографии спортсменов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Канал "Матч ТВ" и компания Sellout Sport System запустили онлайн платформу - агрегатор открытого контента социальных сетей всех футболистов - участников чемпионата мира по футболу. Проект HYPEMETER 2018 представили в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Для нас этот проект имиджевый, наша цель - быть максимально интересными в сети: чем больше привлечем людей к нам в коммуникацию, тем лучше", - сказал представитель "ГПМ Матч" Евгений Галимский. По его словам, платформа призвана интегрировать самый разнообразный футбольный и околофутбольный контент.

Комментатор Георгий Черданцев назвал сервис уникальным и заметил, что с его помощью в считанные минуты можно узнать о том, что думают приехавшие на ЧМ-2018 футболисты о тренировках, о России, также можно посмотреть фотографии, которые игроки размещают в открытом доступе.

Концепция "хайпометра"

Болельщики получат доступ к данным об активности в соцсетях всех сборных, участвующих в чемпионате и всех игроков с дальнейшим представлением самого интересного контента в режиме онлайн в сводных таблицах "хайпометра". Платформа будет искать и анализировать в Facebook, Instagram, Twitter, VК и YouTube публикации каждого футболиста и сборных стран, используя современные алгоритмы сбора и обработки информации. Вся информация на сайте hypemeter.matchtv.ru будет доступна на девяти языках.

Пользователи с помощью платформы также смогут определить лидеров чемпионата по лайкам, репостам и комментариям, а также узнать, видео чьей сборной набрало больше всего просмотров. По мнению ее создателей, платформу оценят комментаторы и журналисты со всего мира.