Кержаков пожелал зрителям ЧМ-2018 на время матчей не отвлекаться на соцсети

По словам лучшего бомбардира сборной России по футболу, если отложить гаджет хотя бы на 40 минут, то можно увидеть футбол по-другому

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков желает болельщикам и зрителям чемпионата мира на время матчей не пользоваться социальными сетями, чтобы не отвлекаться от футбола. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту нового проекта "Матч ТВ" "Хайпометр. Чемпионат мира - 2018".

"Не советую пользоваться соцсетями во время матчей - это отвлекает, и если вы отложите гаджет хотя бы на 40 минут, вы увидите футбол по-другому, - рассказал Кержаков. - Но в перерыве или после матча обязательно смотрите в "Хайпометр". Не секрет, что мы живем в веке современных технологий - соцсети поглощают нас, и футболисты не исключение".

Кержаков отметил, что "Хайпометр" поможет узнать все об игроках, который выступят на чемпионате мира. "Ведь это интересно, что они делают во время турнира, чем живут, как реагируют на тот или иной результат. "Хайпометр" - классная штука, буду им пользоваться сам и всем советую", - сказал Кержаков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.