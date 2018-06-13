Роскомнадзор обеспечит качественное оказание услуг связи участникам и гостям ЧМ-2018

Руководителя ведомства Александр Жаров отметил, что сотрудники полностью готовы к чемпионату мира

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор готов к обеспечить качественную связь в ходе чемпионата мира по футболу, сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Роскомнадзор и радиочастотная служба полностью готовы к обеспечению радиоконтроля в ходе чемпионата мира", - приводятся на сайте слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. "На всех стадионах чемпионата развернута необходимая техника, подготовлены специалисты. Мы уверены, что сумеем обеспечить качественную связь участникам и гостям чемпионата", - подчеркнул он.

Отмечается, что для этих целей создан Оперативный центр управления радиоконтролем в Москве, 12 пунктов управления радиоконтролем на всех стадионах чемпионата мира, пункт управления радиоконтролем в Международном вещательном центре.

Всего на чемпионате будет задействовано более 500 сотрудников Роскомнадзора и радиочастотной службы. Также беспомеховая работа радиоэлектронных средств (РЭС) организаторов и участников чемпионата будет обеспечиваться в период первенства на 62 тренировочных базах и 28 железнодорожных вокзалах, в 13 аэропортах, 26 отелях.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. В Москве матчи турнира примут стадионы "Спартак" и "Лужники".