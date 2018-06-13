Спортсменка с особенностями развития будет сопровождать судью на матче открытия ЧМ-2018

Ангелина Макарова уже 11 лет занимается плаванием, в том числе и в Федерации водных видов спорта для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ангелина Макарова, которая является победителем и призером турниров по плаванию для лиц с синдромом Дауна, примет участие в организации матча открытия чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба компании Coca-Cola.

Компания Coca-Cola, которая является официальным спонсором чемпионата мира по футболу в России, запустила всероссийскую инициативу "#Готовы #Открыть сердца", чтобы привлечь внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями в России. В рамках этой инициативы Ангелина Макарова получила возможность стать сопровождающей главного судьи матча открытия турнира, в котором 14 июня в "Лужниках" сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии (начало - 18:00 мск). Сопровождающий главного судьи выходит на поле перед матчем вместе с арбитром и капитанами команд, он передает судье монетку для определения сборной, которая будет выбирать ворота.

Макарова уже 11 лет занимается плаванием, в том числе и в Федерации водных видов спорта для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями. Она является призером Специальной Олимпиады по плаванию на короткой воде, а также победительницей и медалисткой всероссийского и городского турнира по плаванию для лиц с синдромом Дауна. Как отмечается в пресс-релизе, Ангелина ходит на курсы театрального мастерства и занимается в спортивной группе, организованной Международной федерацией футбола.

"Когда мы узнали о том, что Лине выпал шанс принять участие в матче открытия, мы, конечно, очень обрадовались, - сказал мать Ангелины Ольга. - Она всегда такая старательная, много работает, участие в таком мероприятии - это для нее не только праздник, но и стимул, уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Футбол - ее любимый вид спорта, она очень эмоциональный болельщик, а для девочки с ее диагнозом - это важный момент в развитии".

"Специальная Олимпиада России помогает своим атлетам с ментальными нарушениями обрести веру в собственные силы. Благодаря спорту они не просто ведут здоровый образ жизни и добиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но и становятся полноценными гражданами нашей страны. Все это дарит бесценные моменты счастья и радости. А возможность приобщиться к мировым спортивным событиям, которым суждено стать историческими, как чемпионат мира по футболу, говорит о том, что нет границ для воли к победам", - заявил президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.