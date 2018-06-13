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13 июня, 16:59
Мультиязычный центр поддержки болельщиков на ЧМ-2018 будет работать круглосуточно
Советник: президента Российского футбольного союза по правовым вопросам Денис Рогачев
© Михаил Почуев/ТАСС
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По словам организаторов проекта, на чемпионате мира они ожидают более 75 тысяч обращений от болельщиков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мультиязычный центр поддержки болельщиков FansHotline24 придет на помощь поклонникам футбола, которые, приехав на чемпионат мира в Россию, столкнутся с какой-либо проблемой. Об этом рассказал журналистам советник президента Российского футбольного союза (РФС) по правовым вопросам Денис Рогачев.

"Болельщики, позвонив на "горячую линию", имеют возможность обратиться к врачу или юристу за решением своих проблем, - отметил Рогачев. - Необходимость и востребованность такого сервиса была подтверждена опытом прошлых соревнований".

В FansHotline24 во время чемпионата Европы - 2016 поступило 2174 обращений от болельщиков, на Кубке конфедераций 2017 года - 5130 обращений. По словам организаторов проекта, на чемпионате мира они ожидают более 75 тысяч обращений от болельщиков.

Мультиязычный центр поддержки болельщиков FansHotline24 был создан при поддержке Российского футбольного Союза, Министерства спорта Российской Федерации, Российской футбольной премьер-лиги, Европейской юридической службы и ряда других организаций. FansHotline24 окажет поддержку футбольным болельщикам во время проведения ЧМ-2018 по справочно-информационным, правовым и медицинским вопросам на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском, арабском, японском, персидском и китайском языках.

При возникновении справочного, правового либо медицинского вопроса, при любой неопределенной или конфликтной ситуации болельщик, вне зависимости от пола, возраста, страны проживания и регистрации, может круглосуточно обратиться и безвозмездно получить высококвалифицированную консультацию по телефону "горячей линии".

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Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

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