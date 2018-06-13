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13 июня, 16:53
В городах России предсказали итоги игр ЧМ-2018
Кот-оракул Ахилл
© Данила Шостак/ТАСС
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Ранее свои прогнозы сделали эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга, кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Свои прогнозы результатов матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира в преддверии турнира сделали эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга, кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга. В ряде других городов страны представителям фауны еще только предстоит выполнить миссию оракула. Альтернативу животной интуиции предложили в Перми, сделав ставку на искусственный интеллект. О том, кого и как предсказатели выбрали фаворитами на разных этапах ЧМ, читайте в материале ТАСС.

Фавориты от Пушка, Пузыря и Спартака

В сочинском эколого-биологическом центре имени С. Соколова накануне турнира появился кролик-предсказатель Пушок. Педагог дополнительного образования Анна Жестерева рассказала ТАСС, что ему недавно исполнилось ему года, он отличается добрым нравом и необыкновенной сообразительностью и является любимцем всех юных зоологов. "Пока кролик предсказал исход первых матчей чемпионата, в которых сыграет российская сборная. Он однозначно предрек победу российским футболистам", - сказали в центре.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.

Попробовать себя в роли провидца перед матчем Саудовская Аравия - Россия предложили и белому киту Пузырю из анапского дельфинария. Как и его сочинский "коллега", он предрек победу сборной РФ. "Пузырек по меркам китов еще маленький - ему всего шесть лет. Он любит играть в мяч, и ему предложили два мяча: с флагами России и Саудовской Аравии, которые бросали [в бассейн], а он должен был принести тренеру. Он принес тот, который с флагом России, бросили мячи во второй раз - принес его же", - рассказали ТАСС в дельфинарии.

Альтернативный прогноз на матч-открытие 14 июня сделал черно-белый лемур Спартак из екатеринбургского зоопарка. В среду зверьку было предложено попробовать его любимое лакомство из двух мисок, украшенных флагами стран-соперниц. "Мы запустили лемура, и он сразу же побежал к миске с флагом сборной Саудовской Аравии", - сказали в пресс-службе зоопарка. Однако выбор лемура в зоопарке трактуют неоднозначно. "Может быть он "съел" сборную Саудовской Аравии", - уточнили в пресс-службе.

Поскольку семилетний лемур впервые предсказывает исход матчей, то в зоопарке еще не знают, как пояснить его выбор. "Мы посмотрим завтра результаты (матча) и в зависимости от этого будем строить предсказания: или он "съедает" команду, или он подходит выбирать победителя", - сказали ТАСС в зоопарке.

Прогнозы от волчонка, енота и улитки

Еще несколько представителей животного мира только готовятся к выполнению своей миссии. В их числе сибирский волчонок из Барнаульского зоопарка, который станет "фишкой" главной региональной фан-зоны Алтайского края и будет предсказывать победителя первой игры ЧМ-2018. "Это пошло еще с 2012 года, с осьминога Пауля - тогда в Барнауле предсказателем был медведь Жора, но сейчас он сильно вырос, и мы решили, что будет волчонок", - пояснил ТАСС один из организаторов фан-зоны Артем Сингач. Животному недавно исполнилось два месяца, и у него пока еще нет имени - его выберут путем народного голосования.

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В Иркутском зоосаде предсказаниями результатов игр чемпионата займется енот Нафаня. Свой прогноз исхода первого матча Нафаня даст в четверг по полудню по местному времени. "Предсказатель будет стоять перед выбором между двумя емкостями, в которых ему будут предложены совершенно одинаковые лакомства. Накануне сеанса кормить Нафаню будут в соответствии с его обычным рационом, но в час "икс" ему предложат вкусности, от которых он точно не сможет отказаться", - рассказал ТАСС директор зоосада Иван Сизых.

По его словам, пятилетний енот уже имеет успешный опыт предсказания результата спортивных событий. Так, в 2015 году он предугадал победы российской сборной в матчах ЧМ по хоккею с шайбой.

В Петрозаводске же предсказывать итоги игр турнира будет улитка Ялка, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального музея республики. "На импровизированном футбольном поле улитка будет определять прогноз на матчи сборной России и матчи плей-офф. Первый опыт прогноза Ялки назначен на 14 июня на открытии выставки, посвященной 100-летию карельского футбола", - сказали в музее и добавили, что улитки отличаются мудростью.

Тапир по имени Клеопатра, обитающая в нижегородском зоопарке "Лимпопо", 7 июня предсказала общие результаты чемпионата мира по футболу. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, перед ней поставили 32 мисочки с флагами команд, в каждую из которых положили излюбленные лакомства экзотического животного: бананы, морковь и гречневую кашу. Выбирая между лакомствами, Клеопатра сделала такой прогноз: победителем чемпионата станет Аргентина, на втором месте окажется Испания, а третье место займет Австралия.

Но не все оказались достойными звания оракула. В Казани на эту роль претендовали козел Борис и коза Роза, которые должны были предугадывать исходы игр ЧМ в городе. Однако "тренировочные" предсказания, которые они сделали в ходе серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, оказались неточными, и от их "услуг" пришлось отказаться. В Калининградском зоопарке также высказывали идею о том, чтобы превратить волков в оракулов, но ее так и не воплотили в действительность.

Сила искусственного интеллекта

В Перми для точного прогнозирования результатов игр сделали ставку на искусственный интеллект. Студент четвертого курса физфака Пермского госуниверситета Виктор Закопайло создал нейросеть, которая уже определила победителя первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. По ее подсчетам, победителем турнира станет сборная Германии, а сборная России не выйдет из группы.

"Нейросеть выдает прогноз, что в первую тройку войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, Россия окажется на 27-м месте из 32 возможных", - рассказал ТАСС в пятницу автор изобретения. По его словам, точность предсказания составляет около 80%, на этот показатель могут незначительно повлиять такие факторы как изначальная физическая форма игроков, их возможные травмы и замены в ходе игры.

В своих расчетах автор изобретения использовал данные о предыдущих мировых первенствах, прошедших в Германии, ЮАР и Бразилии в 2006, 2010 и 2014 годах соответственно. По словам Закопайло, развивать разработку он не планирует, однако в случае подтверждения прогнозов на ЧМ-2018 не исключает, что займется разработкой сети и для других футбольных соревнований.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

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