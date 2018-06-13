Ранее свои прогнозы сделали эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга, кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Свои прогнозы результатов матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира в преддверии турнира сделали эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга, кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга. В ряде других городов страны представителям фауны еще только предстоит выполнить миссию оракула. Альтернативу животной интуиции предложили в Перми, сделав ставку на искусственный интеллект. О том, кого и как предсказатели выбрали фаворитами на разных этапах ЧМ, читайте в материале ТАСС. Фавориты от Пушка, Пузыря и Спартака В сочинском эколого-биологическом центре имени С. Соколова накануне турнира появился кролик-предсказатель Пушок. Педагог дополнительного образования Анна Жестерева рассказала ТАСС, что ему недавно исполнилось ему года, он отличается добрым нравом и необыкновенной сообразительностью и является любимцем всех юных зоологов. "Пока кролик предсказал исход первых матчей чемпионата, в которых сыграет российская сборная. Он однозначно предрек победу российским футболистам", - сказали в центре.

Попробовать себя в роли провидца перед матчем Саудовская Аравия - Россия предложили и белому киту Пузырю из анапского дельфинария. Как и его сочинский "коллега", он предрек победу сборной РФ. "Пузырек по меркам китов еще маленький - ему всего шесть лет. Он любит играть в мяч, и ему предложили два мяча: с флагами России и Саудовской Аравии, которые бросали [в бассейн], а он должен был принести тренеру. Он принес тот, который с флагом России, бросили мячи во второй раз - принес его же", - рассказали ТАСС в дельфинарии. Альтернативный прогноз на матч-открытие 14 июня сделал черно-белый лемур Спартак из екатеринбургского зоопарка. В среду зверьку было предложено попробовать его любимое лакомство из двух мисок, украшенных флагами стран-соперниц. "Мы запустили лемура, и он сразу же побежал к миске с флагом сборной Саудовской Аравии", - сказали в пресс-службе зоопарка. Однако выбор лемура в зоопарке трактуют неоднозначно. "Может быть он "съел" сборную Саудовской Аравии", - уточнили в пресс-службе. Поскольку семилетний лемур впервые предсказывает исход матчей, то в зоопарке еще не знают, как пояснить его выбор. "Мы посмотрим завтра результаты (матча) и в зависимости от этого будем строить предсказания: или он "съедает" команду, или он подходит выбирать победителя", - сказали ТАСС в зоопарке. Прогнозы от волчонка, енота и улитки Еще несколько представителей животного мира только готовятся к выполнению своей миссии. В их числе сибирский волчонок из Барнаульского зоопарка, который станет "фишкой" главной региональной фан-зоны Алтайского края и будет предсказывать победителя первой игры ЧМ-2018. "Это пошло еще с 2012 года, с осьминога Пауля - тогда в Барнауле предсказателем был медведь Жора, но сейчас он сильно вырос, и мы решили, что будет волчонок", - пояснил ТАСС один из организаторов фан-зоны Артем Сингач. Животному недавно исполнилось два месяца, и у него пока еще нет имени - его выберут путем народного голосования.