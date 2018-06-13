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13 июня, 16:55
Кубанские казаки с песнями и караваем встретили в Сочи сборную Польши по футболу
Футболисты сборной Польши
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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На вечер среды у польских футболистов запланирована открытая тренировка на стадионе "Спутник-Спорт", начало - 19:00 мск

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Сборную Польши, которая в среду прибыла в Сочи для участия в чемпионате мира по футболу, торжественно встретили в отеле Hyatt Regency Sochi. В мероприятии принял участие ансамбль казачьей песни, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Польскую делегацию под овации встретили журналисты и зрители, собравшиеся около территории отеля. В холле здания сборную Польши поприветствовал ансамбль казачьей песни "Любо", предложивший участникам чемпионата мира традиционный каравай с солью.

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Также казаки исполнили народные песни, вызвавшие радостные эмоции у поляков, которые подпевали и аплодировали артистам. Сборная Польши в полном составе попробовала каравай, одним из первых это сделал нападающий польской команды Роберт Левандовский. По окончании церемонии члены делегации сделали общее фото с организаторами торжественной встречи и проследовали в свои номера.

На вечер среды у польских футболистов запланирована открытая тренировка на стадионе "Спутник-Спорт", начало - 19:00 мск. За полчаса до занятия начнется пресс-конференция главного тренера польской команды Адама Навалки.

Во время чемпионата мира, помимо сборной Польши, в Краснодарском крае будут также базироваться команды Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Испании (Краснодар), Исландии и Швеции (обе - Геленджик).

На групповом этапе турнира поляки сыграют со сборными Сенегала (19 июня, Москва, "Спартак"), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград). Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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