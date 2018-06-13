Лёв: база в Ватутинках обладает всеми условиями для успешной подготовки к матчам ЧМ

В среду немецкая команда провела открытую тренировку для болельщиков

Сборная Германии прилетела в Москву во вторник. Немцы проживают в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА. В среду немецкая команда провела открытую тренировку для болельщиков.

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв доволен тренировочной базой в Ватутинках, где команда готовится к матчам чемпионата мира. Об этом немецкий специалист рассказал на пресс-конференции.

"Когда приезжаешь в страну, нужен день-другой, чтобы адаптироваться к условиям. На базе в Ватутинках у нас есть все условия для успешной подготовки к матчам чемпионата мира. У нас очень хороший тренировочный центр, где мы сможем спокойно готовиться к предстоящим матчам", - отметил Лёв.

В июне сборная Германии провела два товарищеских матча, обыграв команду Саудовской Аравии (2:1) и с таким же счетом уступив австрийцам. "Считаю, что во время обоих товарищеских матчей было видно, что наша команда пока не набрала оптимальную форму, и я уверен, что мы ее наберем здесь", - сказал Лёв.

"У нас было три дня, чтобы восстановить силы, и в данный момент мы шлифуем тактику. Тренировки не будут направлены на физическую подготовку. Сборная Мексики - очень агрессивная команда, оснащена техничными игроками и потребует от нас полной отдачи на поле, потому мы рассчитываем, что будем находится в хорошей форме в матче против них", - добавил главный тренер команды Германии.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).