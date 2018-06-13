Карлос Кордейро: чемпионат мира в России покажет, что американцы болеют футболом

Ожидается, что из США в Россию на чемпионат мира приедет около 80 тыс. человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чемпионат России в России продемонстрирует, что жители США являются большими поклонниками футбола. Такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал президент Федерации футбола США Карлос Кордейро.

Совместная заявка США, Канады и Мексики в среду победила в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу 2026 года. Выборы прошли на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который предварял старт мирового первенства в России.

"На днях я беседовал с [генеральным директором оргкомитета "Россия-2018"] Алексеем Сорокиным, и он напомнил мне, что американцы приобрели тысячи билетов на чемпионат мира. Поэтому, если кто-то говорит, что мы не болеем футболом, то он глубоко заблуждается. Я рад, что сюда приедет столько наших болельщиков, даже несмотря на то, что но наша команда не квалифицировалось в финальную стадию", - сказал Кордейро.

Ожидается, что из США в Россию на чемпионат мира приедет около 80 тыс. человек. Именно американские болельщики станут самой многочисленной группой иностранцев, которые посетят турнир.