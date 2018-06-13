Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Он состоится в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Помимо строительства новых и реконструкции существующих спортивных объектов (том числе тренировочных баз) и строительства дорог к ним был реализован ряд крупных капитальных инфраструктурных проектов. Во всех городах ЧМ были введены новые энергетические и медицинские объекты.

Москва

Столица России уже неоднократно принимала спортивные соревнования международного уровня и располагает достаточной инфраструктурой для их проведения. Вместе с тем, перед стартом ЧМ-2018 в Москве открылся новый терминал B аэропорта Шереметьево, завершено строительство терминала T2 аэропорта Домодедово. Открылся ряд отелей международных сетей, в числе которых комплекс Accor hotels (бренды Novotel, Ibis и Adagio) на площади Киевского вокзала, Ibis в районе Октябрьское Поле и у метро Домодедово, Hilton Garden Inn близ Сокольников, Hilton Doubletree во Внуково, Park Inn by Radisson в Измайлово, Hyatt Regency близ Петровского парка, Holiday Inn в Шереметьево и др.

Санкт-Петербург

Для улучшения доступа к стадиону "Санкт-Петербург" 27 мая 2017 года в городе открылся 490-метровый пешеходный Яхтенный мост. Он соединил Крестовский остров, на котором расположен стадион, с Яхтенной улицей в Приморском районе города. В непосредственной близости от стадиона 26 мая 2018 года открылась станция метрополитена "Новокрестовская".

В 2017-2018 годах в Петербурге открылись новые отели сетей Hilton (в районе Экспоцентра) и Lotte (в центре города).

6 июня 2018 года был открыт новый 200-километровый участок платной автомобильной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в Новгородской и Тверской областях. Он позволяет сократить время проезда между двумя городами примерно на 1-2 часа. Также готовится к открытию еще один участок, в Московской области (обход Солнечногорска и Клина).

Волгоград

В Волгограде перед ЧМ-2018 открыты новые современные терминалы аэропорта, к ним построена линия электропоездов. Также обустроен новый железнодорожный остановочный пункт рядом с Мамаевым курганом и стадионом.

Перед чемпионатом открылся отель Hilton Garden Inn.

Екатеринбург

Для транспортного обеспечения стадиона "Екатеринбург-Арена" была построена новая трамвайная линия по улице Татищева. Однако на время чемпионата она не будет работать из-за мер безопасности.

Казань

Основная инфраструктура для проведения крупных международных мероприятий в Казани была построена к летней Универсиаде, которая прошла в этом городе в 2013 году. На время ЧМ в аэропорту города будет функционировать временный терминал.

Калининград

В Калининграде к ЧМ-2018 завершена полная реконструкция аэропорта Храброво, построен новый современный терминал.

Нижний Новгород

Рядом с новым стадионом 12 июня 2018 года открыта станция метрополитена "Стрелка", в 2017 году сдан в эксплуатацию второй Борский мост через Волгу. Открыты отели Sheraton, Hampton by Hilton и Marriott.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону открыт новый аэропорт "Платов". Заработали сетевые отели Radisson blu и Ramada.

Самара

В Самаре построена линия трамвая к "Самара-Арене", модернизирован аэропорт Курумоч. Открылся новый отель Lotte.

Саранск

В 2018 году в Саранске начал работу новый терминал аэропорта. Открыты отели Four Points и Mercure.

Сочи

После зимних Олимпийских игр 2014 года Сочи уже располагает готовой инфраструктурой для проведения крупных международных соревнований.