Президент Абхазии посетит открытие Чемпионата мира по футболу в Москве

Рауль Хаджимба по приглашению организаторов посетит церемонию открытия в "Лужниках"

СУХУМ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетит 14 июня открытие чемпионата мира по футболу в Москве, сообщила в среду пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

"Президент Рауль Хаджимба по приглашению организаторов посетит открытие чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня в Москве", - сказала Авидзба.

В то же время в самой Абхазии в разных городах организованы фан-зоны, где болельщики смогут следить за играми с больших экранов.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет 14 июня - 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Церемония открытия состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники", здесь же пройдет стартовый матч турнира, между сборными России и Саудовской Аравии.