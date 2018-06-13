В "Московском доме книги" сообщили о возросшем спросе на литературу о футболе

Только в июне продажи книг на тему футбола выросли на 20%, отметили в пресс-службе сети магазинов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Спрос на спортивную литературу возрос в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов "Московский дом книги".

"Продажи книг на тему футбола только в июне 2018 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - сказали в пресс-службе книжной сети.

Как сообщается, наиболее популярной среди читателей стала книга Георгия Черданцева "Истории чемпионатов мира". "Также популярны книги Лионелля Месси и Криштиану Роналду из серии "Фанатская энциклопедия" и книга в подарочном издании "История чемпионата мира по футболу: с 1930 по настоящее время", - добавили в пресс-службе.

Руководитель сети книжных магазинов "Московский дом книги" Надежда Михайлова считает такой интерес "вполне закономерным".

Кроме того, большой популярностью сейчас пользуется сувенирная продукция с символикой FIFA. По словам Надежды Михайловой, которые приводятся в сообщении, стабильный рост продаж сувениров наблюдается с начала апреля, однако с приближением дня открытия чемпионата, произошел скачок примерно в три раза.