На церемонии выступят Аида Гарифуллина и Робби Уильямс, также участие в ней примет двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Болельщики на трибунах "Лужников" станут активными участниками церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам рассказал автор концепции шоу Феликс Михайлов.

Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало - 18:00 мск). На церемонии выступят Аида Гарифуллина и Робби Уильямс, также участие в ней примет двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

"Впервые в истории чемпионатов мы работаем в новом формате. Раньше церемония проходила за час до матча, теперь мы непосредственно предваряем матч, поэтому большее количество людей присутствует на стадионе. Мы постарались активно воспользоваться этим. Надеемся, трибуны откликнутся на наш призыв принять участие в церемонии, будучи ее оформлением", - рассказал Михайлов.

"В каком-то эпизоде мы раскидываем по трибунам огромные флаги, в какой-то момент трибуны превратятся в звездное небо", - добавил он.

По словам Михайлова, в шоу будет занято порядка 800 человек. "Формат Кубка конфедераций был до 20 минут, сейчас мы работаем в формате до 10 минут. При этом мы должны сохранить поле в максимально качественном состоянии. Следовательно, не должны использовать вещи, которые могли бы повредить траву", - отметил он.

"Сама церемония сплетена из единого музыкального трека, внутри которого есть сольные выступления Робби и Аиды, а также их дуэт", - подчеркнул Михайлов.

Авербух отвечает за художественную часть

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух задействован в церемонии как режиссер-постановщик. "Илья в большей степени отвечает за контент в визуальном плане, на нем художественная часть. Он принял очень активное участие в постановочно-подготовительной части", - сказал Михайлов.

Михайлов был постановщиком шоу предварительной жеребьевки чемпионата мира, жеребьевки Кубка конфедераций, церемоний открытия и закрытия Кубка конфедераций, а также шоу финальной жеребьевки ЧМ-2018. Постановщиком шоу церемонии закрытия также будет Михайлов.