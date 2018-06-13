ГМИИ им. Пушкина запустил экскурсии для болельщиков

На сайте музея можно купить билеты для туристов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина запустил к чемпионату мира по футболу экскурсии для болельщиков. Об этом сообщила журналистам в среду начальник отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова.

"Мы подготовились к чемпионату мира по футболу. У нас на этой неделе запустились специальные экскурсии для болельщиков. На сайте можно купить билеты онлайн для туристов. Это экскурсии про спорт, но не только про футбол, а про то, как относились к физической культуре в античности", - сказала Жучкова.

Она добавила, что в музее подготовили специальные экскурсии на английском языке, благодаря которым можно познакомиться с основными экспозициями.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, начнется в 18:00 14 июня на стадионе "Лужники".