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13 июня, 15:49
Английские футболисты получили каравай в подарок и тренировались под песни Маккартни
Футболисты сборной Англии
© Петр Ковалев/ТАСС
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На тренировке присутствовало около 500 человек, многие из них принесли с собой атрибуты боления - флаги и шарфы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу провела открытую для болельщиков тренировку за день до старта чемпионата мира. Занятие прошло на стадионе "Спартак" в курортном районе Санкт-Петербурга Зеленогорске.

Команда опоздала на тренировку почти на час, но от этого болельщики только разогрелись, а организаторы смогли лучше подготовиться ко встрече футболистов. Перед началом занятия администрация Курортного района Петербурга подготовила сборной Англии подарки: каравай с футбольными узорами, а также золотой самовар. Вручали сувениры девушки, одетые в национальную русскую одежду.

Глава администрации курортного района Алексей Куимов отметил, что условия на стадионе "Спартак" могут помочь англичанам успешнее выступить на чемпионате мира. "Мы счастливы, что именно сборная Англии, родоначальница футбола, выбрала наш район в качестве тренировочной площадки. Мы рассчитываем, что наша гостеприимная земля принесет вам счастье и удачу. Мы будем вас поддерживать и болеть за вас", - обратился он во время приветственного слова к гостям.

Во время самой тренировки на фоне постоянно звучали песни английских и американских певцов. Например, с самого начала занятия несколько раз играла песня Bip Bop группы Wings с известным британским музыкантом Полом Маккартни.

Кто попал на тренировку

На открытое мероприятие смогли попасть далеко не все желающие. Билеты на тренировку раздавались только в детских спортивных школах и среди многодетных семей. Несмотря на это, перед началом занятия к стадиону подъехало множество болельщиков сборной, ожидающих возможности увидеть своих кумиров.

На тренировке присутствовало около 500 человек. Многие из них принесли с собой атрибуты боления - флаги и шарфы. После окончания занятия была запланирована автограф-сессия всей команды для детей, поэтому маленькие болельщики приехали на стадион с фотографиями футболистов. Игроки сборной раздавали автографы и фотографировались на протяжении получаса, каждый футболист обошел несколько десятков детей перед тем, как уйти в раздевалку. Также несколько футболистов - Джейми Варди, Джек Батленд и Джордан Хендерсон - успели пообщаться с журналистами, оставив о себе приятное впечатление.

"Здесь очень классно. Я сейчас занимаюсь футболом и хочу быть похожим на Дели Алли. Он хороший игрок, настоящий профессионал и очень веселый", - сказал 10-летний болельщик Артем, пришедший на тренировку с флагом Англии.

Те, кого мало интересовали английские футболисты, развлекали себя сами. Во время тренировки англичан за трибунами стадиона несколько детей пинали мячи и играли между собой в футбол.

О сборной Англии

Англичане прилетели в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира во вторник. Команда проживает в отеле в поселке Курортного района Санкт-Петербурга Репино, а тренируется на стадионе "Спартак" в соседнем Зеленогорске.

В первом занятии приняли участие 22 футболиста из 23. Не смог выйти на тренировку нападающий Маркус Рэшфорд, получивший травму перед вылетом в Россию.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет в группе G против команд Туниса (16 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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