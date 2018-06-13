Киев призвал министров спорта стран-участниц ЧМ-2018 бойкотировать соревнования

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что написал соответствующие письма с призывом о бойкоте "на политическом уровне"

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов обратился к главам соответствующих ведомств стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, с призывом бойкотировать его на политическом уровне.

"Написал письма всем министрам, ответственным за спорт 31 страны, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне", - написал он в среду на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие письма.

Ранее Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на ЧМ-2018, а также отменила аккредитацию журналистов для освещения его финальной части. Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездок в Россию на матчи чемпионата, а до этого Госпогранслужба страны также рекомендовала гражданам не посещать их "по соображениям безопасности".

В конце мая украинский телеканал "Интер" приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). На "Интере" выразили уверенность, что "миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире". Между тем 6 июня комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал идею запретить украинским СМИ транслировать матчи чемпионата и рекомендовал парламенту принять соответствующее постановление, однако оно так и не было вынесено на голосование в Раде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что бойкоты международных спортивных соревнований - "это близорукая линия, которая противоречит духу и ценностям международного спортивного движения, принципу "честной игры" и не имеет ничего общего со спортом высших достижений"

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В нем примут участие команды из 32 стран.