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13 июня, 15:29
Тренер Слуцкий прокомментирует матч сборных России и Саудовской Аравии на Первом канале
Леонид Слуцкий
© Станислав Красильников/ТАСС
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Вместе со Слуцким игру прокомментирует Александр Елагин

ТАСС, 13 июня. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментирует матч открытия чемпионата мира 2018 года, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Об этом сообщается в пресс-релизе Первого канала.

Матч сборных России и Саудовской Аравии 14 июня в прямом эфире покажет Первый канал. Начало встречи - 18:00 мск. Вместе со Слуцким игру прокомментирует Александр Елагин.

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Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, 27 из них - в прямом эфире. С участием сборной России в прямом эфире будут показаны матчи группового этапа с командами Саудовской Аравии и Уругвая (25 июня). Все игры будут показаны в формате сверхвысокой четкости 4К.

Слуцкий с августа 2015-го по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы - 2016, где сборная не сумела выйти в плей-офф. С октября 2009-го по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, он трижды выиграл с армейцами чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2009/10 московский клуб под руководством специалиста дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

В июне 2017 года Слуцкий возглавил "Халл", став первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В марте стало известно, что летом тренер возглавит голландский "Витесс".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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