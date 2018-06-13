Власти Подмосковья заявили, что объекты дорожно-транспортной инфраструктуры готовы к ЧМ

В регионе отремонтировали 74 дороги протяженностью более 240 километров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Московской области заявили о полной готовности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры региона к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Министерством завершены все мероприятия по подготовке объектов к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова.

Он отметил, что к чемпионату выполнено строительство и реконструкция пяти дорожных объектов к международным аэропортам Шереметьево и Жуковский общей стоимостью 3,5 млрд рублей. Кроме того, восстановлены мосты через реку Клязьма на Шереметьевском шоссе и расширен до четырех полос движения участок Старошереметьевского шоссе, которое связывает между собой аэровокзальные комплексы аэропорта.

Также обеспечен беспрепятственный проезд к местам проживания и тренировок команд-участниц чемпионата мира. Для этого отремонтировано 74 дороги протяженностью свыше 240 километров.

"Завершившееся в этом году обновление подвижного состава областного перевозчика "Мострансавто" на 1758 новых автобусов, что позволит болельщикам и гостям чемпионата мира добираться до проведения мероприятий на новых комфортабельных автобусах. При этом оплата проезда на общественном транспорте Подмосковья теперь доступна любым способом: как по транспортным, так банковским картам", - добавил Тресков.