Около 80 тыс. проездных карт с символикой ЧМ-2018 выпустили в Петербурге

На картах изображена символика города-организатора Санкт-Петербурга и официального талисмана турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 80 тыс. проездных карт "Подорожник" с символикой чемпионата мира по футболу-2018 выпустили в Санкт-Петербурге, горожане и туристы смогут приобрести новые карты в пятницу, когда в Петербурге состоится первый матч соревнований. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения "Организатор перевозок".

"Карты выполнены в двух дизайнах с символикой города-организатора Санкт-Петербурга и официального талисмана турнира - тираж по 40 тыс. карт каждого вида. Купить их можно будет на всех станциях метрополитена с 15 июня", - сказал собеседник агентства.

Электронная транспортная карта "Подорожник" используется для оплаты проезда в общественном транспорте Петербурга. На карту можно записать любой вид проездного или использовать ее как электронный кошелек для оплаты проезда.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Петербурге пройдет семь матчей на стадионе "Санкт-Петербург". Первой пройдет игра между сборными Марокко и Ирана.