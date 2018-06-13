Инфантино: смена тренера не означает, что испанцы неудачно выступят на ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Внеплановая замена главного тренера в сборной Испании по футболу за день до старта чемпионата мира в России не означает, что команда неудачно выступит на турнире. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Предполагалось, что специалист прибудет в расположение клуба после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, однако в среду было объявлено, что он покинул пост.
"Представление не имею, что происходит, - сказал Инфантино. - Это достаточная любопытная ситуация, потому что регламент турнира включает только случаи замены игроков, а не тренеров. Убежден, что их федерация взвесила все и приняла единственно правильное для себя решение", - сказал Инфантино.
"Лопетеги - выдающийся, блестящий тренер, мы желаем удачи ему в "Реале". То, что сейчас происходит, это не лучшая ситуация, с которой команда начинает чемпионат мира. Но я помню ситуацию с итальянцами в 2006 году, когда у них было много проблем, а в итоге они выиграли. Иногда негатив переходит в позитив, надеюсь, так будет и сейчас", - добавил он.
На посту главного тренера Лопетеги заменил Фернандо Йерро.