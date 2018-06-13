Инфантино: смена тренера не означает, что испанцы неудачно выступят на ЧМ-2018

В среду стало известно, что Фернандо Йерро будет руководить сборной Испании на чемпионате мира вместо Хулена Лопетеги

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Внеплановая замена главного тренера в сборной Испании по футболу за день до старта чемпионата мира в России не означает, что команда неудачно выступит на турнире. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Предполагалось, что специалист прибудет в расположение клуба после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, однако в среду было объявлено, что он покинул пост.