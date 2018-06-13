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13 июня, 15:20
Путин поблагодарил всех, кто помогал организовать ЧМ-2018 в России
Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино
© Алексей Никольский/ТАСС
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Российский лидер отдельно поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за его работу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов "мировой футбольной семьи" за помощь и поддержку в организации в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Выступая в среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве в преддверии открытия ЧМ, глава государства подчеркнул, что Россия всегда следовала принципу "Спорт - вне политики" и готова взаимодействовать со всеми ради укрепления созидательного начала спорта.

Путин также отметил достойную работу президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, назвав его "настоящим бойцом", приверженным идеалам спорта и справедливости.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Семейная традиция

Выступая в среду на конгрессе ФИФА, президент РФ подчеркнул, что подготовка к столь масштабному и яркому спортивному празднику - это дело не только страны-организатора, но и "специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи".

"Отрадно, что у этой семьи есть замечательная традиция: собираться накануне чемпионата в городе матча открытия", - сказал Путин. "Это дает нам, в данном случае - России как стране-организатору, возможность поблагодарить вас, всех ваших коллег за поддержку, за помощь словом и делом в течение тех семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных, знаковых событий мирового спорта", - продолжил он.

По словам главы российского государства, весь путь подготовки чемпионата "мы прошли вместе с вами как одна большая команда". "Мы вместе отдали все силы для того, чтобы главный футбольный турнир прошел на самом высоком уровне, стал незабываемой страницей жизни каждого, кто станет его участником - вне зависимости от того, игрок ли он, преданный болельщик на стадионе или телезритель", - заявил Путин.

Спорт вне политики

Россия всегда следовала принципу "Спорт - вне политики", продолжил президент РФ.

Россия, по его словам, "всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта, его безграничного гуманистического потенциала".

Настоящий боец

Российский лидер отдельно поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за его работу. Путин отметил его "приверженность идеалам спорта и справедливости и, конечно, его неизменно позитивный настрой в отношении нашей страны".

По словам президента РФ, Инфантино "встал у руля ФИФА в непростые времена". "Но он держит курс очень достойно, как настоящий боец", - уверен российский лидер.

В свою очередь глава ФИФА выразил благодарность российскому президенту. "Больше спасибо вам, мистер Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что дали почувствовать себя одной командой. Спасибо оргкомитету, волонтерам, Российскому футбольному союзу, всем 150 млн россиян, которым предстоит принять турнир", - сказал Инфантино.

Гости съезжаются

В Россию в эти дни, в том числе, чтобы посетить 14 июня церемонию открытия ЧМ и провести переговоры в Москве, съезжаются лидеры целого ряда государств. В Москву уже прибыли президент Боливии Эво Моралес, президент Руанды Поль Кагаме, президент Молдавии Игорь Додон, лидеры других стран.

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин в среду проведет ряд рабочих встреч с главами государств и правительств. Представитель Кремля пояснил, что на среду, 13 июня, запланированы переговоры президента с коллегами из Руанды и Боливии, а также премьер-министром Ливана Саадом Харири и главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Состоялась встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также приехавшим в Россию на открытие чемпионата мира по футболу. "Надеюсь, Вы с пользой, с интересом проведете это время в Москве. С интересом - исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой - потому что очень много приехало Ваших коллег из других стран и есть возможность поговорить со всеми, встретиться с кем-то, познакомиться", - обратился к своему коллеге глава российского государства.

Алиев поздравил Путина с Днем России, отмечавшимся 12 июня, и с успешным завершением подготовки к чемпионату мира. "Это главное спортивное событие мира, уверен, что сам чемпионат будет успешным, все гости будут довольны", - отметил президент Азербайджана.

Гала-концерт

Как сообщили в пресс-службе Кремля, вечером 13 июня Владимир Путин посетит гала-концерт, который состоится на Красной площади. Концерт приурочен к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

В концерте примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие звезды классического репертуара.

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