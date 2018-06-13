Сборная Польши по футболу прибыла в Россию на чемпионат мира

Подопечные Адама Навалки будут жить в одном из сочинских фешенебельных отелей, а тренироваться на стадионе "Спутник-Спорт"

Подопечные Адама Навалки будут жить в одном из сочинских фешенебельных отелей, а тренироваться на стадионе "Спутник-Спорт". Там же поляки в среду проведут открытую тренировку для зрителей.

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Польши прибыли в Россию на чемпионат мира. Самолет с польской делегацией приземлился в аэропорту Сочи.

В составе сборной Польши приехали в Россию, в частности, лучший бомбардир чемпионата Германии минувшего сезона и лучший бомбардир в истории польской команды Роберт Левандовский из "Баварии" и вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсный. Российская футбольная премьер-лига представлена полузащитником Мацеем Рыбусем, который в составе "Локомотива" стал чемпионом России.

В отборочном турнире Союза европейских футбольных ассоциаций польская команда выиграла свою группу, с 25 очками опередив команды Дании, Черногории, Румынии, Армении и Казахстана. В 10 матчах подопечные Навалки одержали восемь побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли, забив при этом 28 мячей. Поляки одними из последних завершили свою подготовку к чемпионату мира, во вторник они разгромили литовцев (4:0), а до этого сыграли вничью с чилийцами (2:2).

Наивысшим достижением для польской сборной на чемпионате мира являются бронзовые медали в 1974 и 1982 годах. До этого поляки не смогли квалифицироваться в финальную стадию турниров 2010 и 2014 годов, а последний раз они выходили из группы в 1986 году. Успешнее поляки выступали на Олимпийских играх, выиграв золото в 1972 году и серебро в 1976 и 1992 годах. На чемпионатах Европы сборная Польши смогла показать свой лучший результат два года назад, дойдя до четвертьфинала на турнире во Франции.

В обновленном на прошлой неделе рейтинге Международной федерации футбола сборная Польши занимает восьмое место. На предварительном этапе в группе Н поляки сыграют против команд Сенегала (19 июня, Москва, "Спартак"), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).