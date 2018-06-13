Около 8 тысяч болельщиков из Уругвая и Египта ожидается в Екатеринбурге на матче ЧМ

Встреча состоится 15 июня

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Около 8 тысяч болельщиков из Уругвая и Египта ожидается на матче национальных сборных этих стран в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам в городском пресс-центре ЧМ-2018 заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

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"Сегодня мы ожидаем около 6 тысяч болельщиков из Уругвая на наш матч, около двух тысяч болельщиков из Египта. Я думаю, как только первый борт команды приземлится, появятся первые болельщики в цветах национальных сборных, начнется ощущение праздника", - сказал он.

Ранее директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова сообщила, что Екатеринбург рассчитывает принять полмиллиона туристов и болельщиков во время проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.