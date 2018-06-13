Основная цель проекта заключается в том, чтобы показать, как любовь к футболу объединяет разных людей, отметили в пресс-службе компании Art Pictures

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федор Бондарчук выступил режиссером проекта серии благотворительных роликов фонда "Синдром любви", в которых футболисты сборной России и подростки с синдромом Дауна вместе скандируют фанатские "кричалки". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании Бондарчука Art Pictures .

"Благотворительный Фонд поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви" проводит масштабный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО, приуроченный к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Режиссером-постановщиком роликов выступил Федор [Бондарчук] , оператором Владислав Опельянц", - отметили в кинокомпании.

Футболисты Сергей Светлаков, Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Александр Головин и Сергей Игнашевич совместно с подростками с синдромом Дауна "произносят фанатские "кричалки", специально созданные для этого проекта". "Главная идея проекта заключается в том, что любовь к футболу объединяет разных людей", - рассказали в пресс-службе.

"Я принял участие в проекте, потому что считаю, что в наших силах сделать что-то важное и нужное для детей с синдромом Дауна, которым эта помощь действительна нужна, - привели в пресс-службе слова футболиста Александра Кержакова. - Мы, общество, должны прикладывать максимум усилий, чтобы дети с особенностями развития чувствовали себя такими же, как все остальные, понимали, что они равные".

О проекте

Благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО основан на идее социальной важности футбола, его развивающей и объединяющей миссии. На протяжении двух лет программа FIFA "Футбол во имя надежды" поддерживает обучение детей и подростков с синдромом Дауна футболу. В Москве содружеством фондов "Даунсайд Ап", "Синдром любви" и Российского государственного социального университета ведется обучение детей и подростков с синдромом Дауна футболу.

В 2019 году фонд "Синдром любви" при участии Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями планирует проведение открытых соревнований по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. "Средства, собранные в ходе проекта, будут направлены на подготовку ребят с синдромом Дауна к этим соревнованиям в регионах России. Поддержать инициативу фонда и помочь собрать средства может каждый, внеся пожертвование на сайте благотворительного фонда "Синдром любви", - рассказали в пресс-службе.