МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федор Бондарчук выступил режиссером проекта серии благотворительных роликов фонда "Синдром любви", в которых футболисты сборной России и подростки с синдромом Дауна вместе скандируют фанатские "кричалки". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании Бондарчука Art Pictures.
Любовь к футболу объединяет! Поддержи благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО фонда "Синдром любви" и расскажи всем, что люди с синдромом Дауна тоже могут играть в футбол. Среди болельщиков не бывает чужих. Всех объединяет любовь к футболу и желание поддержать тех, кому это так необходимо и важно. Внести свой вклад в проект можно на сайте www.синдромлюбви.рф - все собранные средства будут направлены на создание в регионах групп по футболу для людей с синдромом Дауна и организацию в 2019 году открытых соревнований по мини-футболу в Москве. Смотри ролик с Александром Кержаковым и Сергеем Светлаковым! #забейнаразличия #синдромлюбви #FIFA #FootballForHope #чемпионатмирапофутболу #футбол
"Благотворительный Фонд поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви" проводит масштабный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО, приуроченный к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Режиссером-постановщиком роликов выступил Федор [Бондарчук] , оператором Владислав Опельянц", - отметили в кинокомпании.
Футболисты Сергей Светлаков, Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Александр Головин и Сергей Игнашевич совместно с подростками с синдромом Дауна "произносят фанатские "кричалки", специально созданные для этого проекта". "Главная идея проекта заключается в том, что любовь к футболу объединяет разных людей", - рассказали в пресс-службе.
"Я принял участие в проекте, потому что считаю, что в наших силах сделать что-то важное и нужное для детей с синдромом Дауна, которым эта помощь действительна нужна, - привели в пресс-службе слова футболиста Александра Кержакова. - Мы, общество, должны прикладывать максимум усилий, чтобы дети с особенностями развития чувствовали себя такими же, как все остальные, понимали, что они равные".
Благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО основан на идее социальной важности футбола, его развивающей и объединяющей миссии. На протяжении двух лет программа FIFA "Футбол во имя надежды" поддерживает обучение детей и подростков с синдромом Дауна футболу. В Москве содружеством фондов "Даунсайд Ап", "Синдром любви" и Российского государственного социального университета ведется обучение детей и подростков с синдромом Дауна футболу.
В 2019 году фонд "Синдром любви" при участии Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями планирует проведение открытых соревнований по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. "Средства, собранные в ходе проекта, будут направлены на подготовку ребят с синдромом Дауна к этим соревнованиям в регионах России. Поддержать инициативу фонда и помочь собрать средства может каждый, внеся пожертвование на сайте благотворительного фонда "Синдром любви", - рассказали в пресс-службе.