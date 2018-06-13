Алаев пожелал удачи сборной России по футболу на чемпионате мира

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев пожелал удачи футболистам сборной России на предстоящем чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС.
"Мне хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке такого грандиозного мероприятия, как чемпионат мира по футболу, - начал Алаев. - Второе - желаю нашим ребятам удачи, потому что она нам очень нужна. Третье - желаю болельщикам со всего мира наслаждаться этим прекрасным мероприятием".
Сборная России в четверг сыграет в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 18:00 мск). Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Ранее РФС запустил национальную кампанию по поддержке сборной России в преддверии чемпионата мира. В ее рамках на центральных площадках 20 городов страны пройдут развлекательные и массовые мероприятия. Акция направлена на объединение российского общества вокруг сборной России перед чемпионатом мира.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.