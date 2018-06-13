Фернандо Йерро будет занимать пост главного тренера сборной Испании на ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Фернандо Йерро заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании по футболу на время проведения чемпионата мира в России. Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.
Первую тренировку 50-летний Йерро, который также занимает пост спортивного директора Королевской испанской федерации футбола (RFEF), проведет позднее в среду. Перед занятиями у него запланирована пресс-конференция.
Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Лопетеги. Позднее пресс-служба RFEF сообщила, что тренер покинет сборную Испании после ЧМ-2018, однако на пресс-конференции в среду было объявлено о немедленном расторжении контракта с 51-летним специалистом за день до старта турнира в России.
Йерро играл за сборную Испании на позиции центрального защитника в период с 1989 по 2002 год, он провел за команду 89 матчей и забил 29 голов, что является пятым результатом в истории национальной сборной страны.
В составе сборной Испании он дважды доходил до четвертьфинала чемпионата мира (1994, 2002) и дважды - до четвертьфинала чемпионата Европы (1996, 2000). На клубном уровне он играл за испанские клубы "Реал Вальядолид", мадридский "Реал", катарский "Аль-Райян" и английский "Болтон". В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, трехкратным победителем Лиги чемпионов.
Испанцы проведут первый матч на групповом этапе чемпионата мира 15 июня против сборной Португалии в Сочи. Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.