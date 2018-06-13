Фернандо Йерро будет занимать пост главного тренера сборной Испании на ЧМ-2018

Ранее было объявлено об уходе Хулена Лопетеги с поста главного тренера испанской команды

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Фернандо Йерро заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании по футболу на время проведения чемпионата мира в России. Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.

Первую тренировку 50-летний Йерро, который также занимает пост спортивного директора Королевской испанской федерации футбола (RFEF), проведет позднее в среду. Перед занятиями у него запланирована пресс-конференция.

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Лопетеги. Позднее пресс-служба RFEF сообщила, что тренер покинет сборную Испании после ЧМ-2018, однако на пресс-конференции в среду было объявлено о немедленном расторжении контракта с 51-летним специалистом за день до старта турнира в России.