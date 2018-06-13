Путин рассчитывает, что президенту Руанды понравится в Москве на ЧМ-2018

Президент РФ напомнил Полю Кагаме о недавнем визите в Руанду главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также об отмечаемом в этом году 55-летии установления дипломатических отношений между странами

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что президенту Руанды Полю Кагаме понравится поездка в Москву во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Надеюсь, Вам будет интересно и приятно провести эти дни в Москве в рамках чемпионата мира по футболу", - обратился глава российского государства к руандийскому коллеге на встрече в Кремле.

Путин напомнил о недавнем визите в Руанду главы МИД РФ Сергея Лаврова и об отмечаемом в нынешнем году 55-летии установления дипломатических отношений между двумя странами. Он предложил Кагаме "поговорить о развитии отношений".

Президент Руанды поблагодарил российского лидера за прием в Москве. "Мы нацелены развивать и укреплять отношения", - заверил Кагаме. Он также отметил взаимодействие с РФ в различных сферах, среди которых назвал образование и оборону.