Более 30 мероприятий для болельщиков ЧМ-2018 запланированы в Екатеринбурге

Среди них одно-, двух- и трехдневные тематические маршруты по истории Екатеринбурга и Свердловской области, футбольный фестиваль музеев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Более 30 развлекательных мероприятий, в том числе тематические туристические маршруты, фестивали и интерактивные зоны, организуют для болельщиков чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге - самом восточном российском городе, где пройдут игры мирового первенства. Об этом в среду сообщил журналистам в городском пресс-центре ЧМ-2018 заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"Екатеринбург полностью готов к проведению матчей, завершаются последние работы... Спонсоры выставляют свои павильоны; поле, трибуны, медиацентр готовы, полностью решены вопросы безопасности... Поэтому мы на финишной прямой, в трепетном ожидании начала чемпионата... Отдельно будет работать развлекательная программа, более 30 мероприятий в центральной части города", - сказал он.

В частности, отметил Швиндт, для болельщиков будут доступны разнообразные тематические турмаршруты. "В центральной части [будет] множество экскурсионных маршрутов, есть одно-, двух- и даже трехдневные маршруты, в частности по истории Екатеринбурга и Свердловской области. На плотине городского пруда открылась развлекательная деревня, вокруг центрального стадиона - отдельная зона", - уточнил Швиндт.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина добавила, что также в городе предусмотрены и вечерние мероприятия. "Будет и футбольный фестиваль музеев, фестиваль музыки, кино - это возможность занять себя и очень интересно провести время в период проведения матчей... Для Екатеринбурга решение о проведении матчей чемпионата мира по футболу - это большой импульс и ускорение развития всего города, только за несколько лет было вложено почти 20 млрд бюджетных средств в развитие города и более 10 млрд средств инвесторов", - пояснила она.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).