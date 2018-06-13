Капитан сборной Нигерии по футболу назвал "прекрасной" базу в Ессентуках

Во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии размещается в Ессентуках

Во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии размещается в Ессентуках (Ставропольский край). На мировом первенстве команде предстоит сыграть в группе D против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

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"Я думаю, она (база - прим. ТАСС) прекрасная, поле очень хорошее. Болельщики и дети, которые пришли нас поддержать, - они просто потрясающие. Было приятно, что после тренировки у нас была возможность дать несколько автографов ребятам", - сказал Оби Микел.

По его словам, в Ессентуках "хорошие условия, хорошая погода, сотрудники отеля очень приятные, хорошая еда". "Мы в очень хорошем месте, я считаю", - добавил он.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.