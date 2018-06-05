Стадион, на котором прошла тренировка, собрал примерно 500 болельщиков немецкой сборной

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная Германии по футболу провела открытую тренировку в подмосковных Ватутинках. Посмотреть, как к мировому первенству готовятся действующие чемпионы мира, собрались около 500 болельщиков. Сборная Германии прилетела в Москву во вторник. Подопечные Йоахима Лёва будут жить в оздоровительном комплексе Ватутинки, тренироваться команда будет на поле спортивной базы ЦСКА.

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Стадион, на котором прошла тренировка, собрал примерно 500 болельщиков немецкой сборной, однако далеко не все желающие смогли попасть на занятие. Одним из недовольных фанатов стал Александр Нимачевич. "Честно говоря, я очень расстроен, что не смог попасть на тренировку. Я только сегодня утром узнал, что нужны специальные билеты, однако правила есть правила", - сказал болельщик. Особый подарок перед тренировкой подготовили учащиеся немецкой школы в Москве при посольстве Германии. Юные болельщики сделали специальную матрешку, окрашенную в зеленый цвет, изобразив на ней золотого футболиста бьющего по мячу. "Идея с матрешкой к нам пришла еще до начала каникул, поэтому мы подготовились заранее. Надеемся, что эта русская матрешка принесет удачу, а Россия и Германия встретятся в финале", - сказала ученица пятого класса Анна в беседе с корреспондентом ТАСС. Возвращение Озила и популярность Хуммельса Одним из главных событий тренировки стало возвращение в основную группу национальной сборной полузащитника Месута Озила. 29-летний футболист получил травму во время товарищеского матча против команды Австрии (1:2) и был вынужден не только пропустить товарищескую встречу против сборной Саудовской Аравии (2:1), но и заниматься по индивидуальной программе. С появлением футболиста на поле, на трибунах разразились аплодисменты.

В целом подопечные Лёва провели стандартное тренировочное занятие. После 15-минутной разминки футболисты разделились на группы по амплуа. Нападающие отрабатывали удары по воротам вместе с вратарями, а группа защитников и полузащитников делала упражнения на скорость и точность паса. Спустя 30 минут после упражнений игроки разделились на три группы и провели двусторонние матчи, сменяясь друг с другом после пропущенных голов. Позднее футболисты сборной Германии провели традиционное мероприятие после открытой тренировки в виде автограф-сессии. Особой популярностью пользовался защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс, который был "атакован" юными поклонниками с целью заполучить заветную роспись на футболке или пригласительном билете.