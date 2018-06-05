Возвращение Озила и популярность Хуммельса

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная Германии по футболу провела открытую тренировку в подмосковных Ватутинках. Посмотреть, как к мировому первенству готовятся действующие чемпионы мира, собрались около 500 болельщиков.
Сборная Германии прилетела в Москву во вторник. Подопечные Йоахима Лёва будут жить в оздоровительном комплексе Ватутинки, тренироваться команда будет на поле спортивной базы ЦСКА.
Стадион, на котором прошла тренировка, собрал примерно 500 болельщиков немецкой сборной, однако далеко не все желающие смогли попасть на занятие. Одним из недовольных фанатов стал Александр Нимачевич. "Честно говоря, я очень расстроен, что не смог попасть на тренировку. Я только сегодня утром узнал, что нужны специальные билеты, однако правила есть правила", - сказал болельщик.
Особый подарок перед тренировкой подготовили учащиеся немецкой школы в Москве при посольстве Германии. Юные болельщики сделали специальную матрешку, окрашенную в зеленый цвет, изобразив на ней золотого футболиста бьющего по мячу. "Идея с матрешкой к нам пришла еще до начала каникул, поэтому мы подготовились заранее. Надеемся, что эта русская матрешка принесет удачу, а Россия и Германия встретятся в финале", - сказала ученица пятого класса Анна в беседе с корреспондентом ТАСС.
Одним из главных событий тренировки стало возвращение в основную группу национальной сборной полузащитника Месута Озила. 29-летний футболист получил травму во время товарищеского матча против команды Австрии (1:2) и был вынужден не только пропустить товарищескую встречу против сборной Саудовской Аравии (2:1), но и заниматься по индивидуальной программе. С появлением футболиста на поле, на трибунах разразились аплодисменты.
Сборная Германии по футболу проводит открытую тренировку в подмосковных Ватутинках!#WC2018 #DIEMANNSCHAFT pic.twitter.com/oOjCa3djIT— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) June 13, 2018
В целом подопечные Лёва провели стандартное тренировочное занятие. После 15-минутной разминки футболисты разделились на группы по амплуа. Нападающие отрабатывали удары по воротам вместе с вратарями, а группа защитников и полузащитников делала упражнения на скорость и точность паса. Спустя 30 минут после упражнений игроки разделились на три группы и провели двусторонние матчи, сменяясь друг с другом после пропущенных голов.
Позднее футболисты сборной Германии провели традиционное мероприятие после открытой тренировки в виде автограф-сессии. Особой популярностью пользовался защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс, который был "атакован" юными поклонниками с целью заполучить заветную роспись на футболке или пригласительном билете.
Хуммельс минут 15 раздавал автографы после открытой тренировки #WC2018 #DieMannschaft pic.twitter.com/lREMAJdm9P— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) June 13, 2018
Своими впечатлениями от тренировки поделился юный болельщик из Дюссельдорфа Юлиан Шаффер, который приехал на чемпионат мира вместе со своими родителями. "Как же здорово, что сегодня исполнилась моя мечта. Я впервые смог наблюдать за тренировкой сборной Германии. Надеюсь, что они станут чемпионами мира", - сказал Шаффер в беседе с корреспондентом ТАСС.
Немецкие футболисты на чемпионате мира сыграют в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).