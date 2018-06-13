Росгидромет определил города с самой комфортной и самой сложной погодой для игр ЧМ-2018

Наиболее комфортная погода ожидается в Калининграде, а сложнее всего играть будет в Сочи

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Наиболее комфортная погода для игроков на чемпионате мира по футболу 2018 года ожидается в Калининграде, сложнее всего играть будет в Сочи, Москва занимает третье место, сообщил в среду на пресс-конференции глава Росгидромета, составившего рейтинг погодных условий, Максим Яковенко.

"Мы из открытого доступа получили некие рекомендации спортивных врачей, что наиболее благоприятно играть при температуре 17-20 градусов и влажности не выше 45%. Тогда организм легко воспринимает тяжелые нагрузки. Мы проанализировали погоду на ближайшую неделю, на начало чемпионата мира, и выяснили, что легче всего будет играть в Калининграде, потом Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Ростов-на-Дону и Сочи. То есть, кто играет в Калининграде, тем будет легче всего, тем, кто играет в Сочи, ... [сложнее] всего", - сказал он.

В Москве в четверг состоится матч открытия чемпионата, сыграют сборные России и Саудовской Аравии.