Ранее в социальных сетях многие российские футбольные болельщики выражали поддержку национальной команде и Черчесову, демонстрируя усы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков с усами приходить на стартовый матч чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

"Не знаю, о какой поддержке вы говорите. Но, все болельщики с усами, приходите на стадион", - сказал Черчесов.