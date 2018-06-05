МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков с усами приходить на стартовый матч чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.
"Не знаю, о какой поддержке вы говорите. Но, все болельщики с усами, приходите на стадион", - сказал Черчесов.
Ранее в социальных сетях многие российские футбольные болельщики выражали поддержку национальной команде и Черчесову, демонстрируя усы.
В стартовом матче чемпионата мира сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии 14 июня (начало встречи - 18:00 мск).
На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).