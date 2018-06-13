"ВКонтакте" запустила футбольный раздел к ЧМ-2018

В спецразделе помимо результатов матчей будут представлены фоторепортажи, интервью, аналитические статьи от официальных сообществ FIFA, Оргкомитета чемпионата мира и ведущих спортивных изданий

"ВКонтакте" запустила новостную ленту, посвященную чемпионату мира по футболу, сообщается в блоге социальной сети. На протяжении ЧМ-2018 в спецразделе будет собираться информация о международном турнире.

В информационном блоке над футбольной лентой, доступной на сайте и в мобильных приложениях, будут отображаться счет текущих и прошедших матчей, а также анонсы будущих встреч команд. Пользователи смогут ознакомиться с составами команд, турнирной таблицей, календарем игр, подробной статистикой и информацией об игроках.

Кроме того, в новостной ленте будут представлены фоторепортажи, интервью, аналитические статьи от официальных сообществ FIFA, Оргкомитета чемпионата мира и ведущих спортивных изданий.

Для подключения футбольной ленты необходимо перейти по ссылке vk.com/feed/wc2018.