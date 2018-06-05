Черчесов: футболист Кузяев восстановился после травмы и готов сыграть на чемпионате мира

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Далер Кузяев восстановился после травмы и готов сыграть на чемпионате мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
"Состояние Кузяева в начале сбора было не таким, каким должно быть, - сказал Черчесов. - Но он стал намного лучше, его состояние улучшается, мы делаем свои тесты. У всех футболистов в этом плане заметный сдвиг".
Кузяев пропустил несколько матчей в конце сезона из-за повреждения стопы.
В стартовом матче чемпионата мира сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках", начало встречи - в 18:00 мск.
На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).