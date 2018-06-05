Черчесов: футболист Кузяев восстановился после травмы и готов сыграть на чемпионате мира

Кузяев пропустил несколько матчей в конце сезона из-за повреждения стопы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Далер Кузяев восстановился после травмы и готов сыграть на чемпионате мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Состояние Кузяева в начале сбора было не таким, каким должно быть, - сказал Черчесов. - Но он стал намного лучше, его состояние улучшается, мы делаем свои тесты. У всех футболистов в этом плане заметный сдвиг".