Путин надеется, что президенту Азербайджана понравится поездка в Москву на ЧМ-2018

Президент России отметил, что глава Азербайджана, находясь в Москве, может обсудить интересующие темы с коллегами из СНГ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что глава Азербайджана Ильхам Алиев, приехавший в Москву на открытие чемпионата мира по футболу, интересно и с пользой проведет время.

"Надеюсь, Вы с пользой, с интересом проведете это время в Москве. С интересом - исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой - потому что очень много приехало Ваших коллег из других стран и есть возможность поговорить со всеми, встретиться с кем-то, познакомиться", - обратился к президенту Азербайджана глава российского государства, начиная встречу в Кремле. Путин добавил, что Алиев может в Москве обсудить интересующие темы с коллегами из СНГ.

Алиев поздравил Путина с Днем России, отмечавшимся 12 июня, и с успешным завершением подготовки к чемпионату мира. "Это главное спортивное событие мира, уверен, что сам чемпионат будет успешным, все гости будут довольны", - отметил президент Азербайджана.