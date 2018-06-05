Месси и Ди Мария возобновили тренировки в составе сборной Аргентины

Игроки пропустили тренировочное занятие команды 12 июня по неизвестным причинам

БРОННИЦЫ /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий Лионель Месси и полузащитник Анхель Ди Мария возобновили тренировки в составе сборной Аргентины, которая ведет подготовку к чемпионату мира - 2018 по футболу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Аргентинская команда проводит подготовку к турниру в подмосковных Бронницах в СДЮСШОР им. Александра Сыроежкина. В среду тренировка была открытой для представителей СМИ последние 15 минут, это время футболисты уделили ударам по воротам со средней дистанции. Месси и Ди Мария по неизвестным причинам 12 июня пропустили тренировку. В среду лидеры команды занимались в общей группе.

Месси провел в составе сборной Аргентины 124 игры и забил 64 мяча, являясь лучшим бомбардиром в истории команды. На счету Ди Марии 71 матч и 16 голов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Первую игру на турнире сборная Аргентины проведет 16 июня в Москве против команды Исландии. 21 июня южноамериканцы в Нижнем Новгороде сыграют со сборной Хорватии, а 26 июня в Санкт-Петербурге встретятся с командой Нигерии.