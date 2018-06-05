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13 июня, 13:45
Самедов: россияне планируют лишить саудовских футболистов владения мячом в матче ЧМ
Александр Самедов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Россияне сыграют с командой Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках", начало матча - в 18:00 мск

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии постараются лишить соперника владения мячом. Об этом журналистам рассказал полузащитник российской команды Александр Самедов.

Россияне сыграют с командой Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках", начало матча - в 18:00 мск. Ранее саудиты провели товарищеские встречи с командами Италии (1:2) и Германии (1:2).

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"Мы видели матч против Германии, с итальянцами тоже смотрели. Саудовская Аравия - техничная команда, которая умеет играть с мячом. Мы попробуем лишить их этого преимущества", - сказал Самедов.

Полузащитник отметил, что игроки хотят улучшить атмосферу вокруг сборной России. "Нам всем хотелось бы, чтобы вокруг нашей команды было как можно больше позитива. Нам нужно самим создать такую атмосферу, чтобы позитив никуда не ушел. Мы постараемся сделать все для этого", - отметил он.

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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