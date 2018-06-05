Черчесов: футболисты сборной России не реагируют на критику в преддверии чемпионата мира

Главный тренер национальной команды подчеркнул, что ему бы хотелось видеть вокруг российской сборной как можно больше позитива

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу не реагируют на критику в свой адрес в преддверии чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Нам всем хотелось бы, чтобы вокруг нашей команды было как можно больше позитива. Нам нужно самим создать такую атмосферу, чтобы позитив никуда не ушел. Мы постараемся сделать все для этого", - сказал Черчесов.

В стартовом матче чемпионата мира сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии 14 июня на стадионе "Лужники" (начало встречи - 18:00 мск).

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).